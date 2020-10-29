Александр КАРАВАЕВ: «Болельщики Ференцвароша не мешали нам»

Защитник «Динамо» – о ничьей в выездном матче с венгерским клубом

  • 29.10.2020 13:08
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Александр КАРАВАЕВ: «Болельщики Ференцвароша не мешали нам»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, не мешали ли его команде болельщики венгерского «Ференцвароша» во время матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов (2:2).

«Когда на трибунах есть такая поддержка, причем, неважно, в какую сторону, то она сразу придает дополнительной значимости матчу. Это то, ради чего мы играем в футбол, чтобы болельщики приходили и смотрели на нашу игру. Это не мешало, мы привыкли к такому. Да, в этом матче мы остались без своих болельщиков, поскольку играли на выезде, но дома на матч с «Ювентусом» пришло достаточно много людей, и мы хорошо ощущали их поддержку», - сказал Караваев.

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Источник — ФК Динамо Киев

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