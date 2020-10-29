Денис Гармаш провел 70-й матч в еврокубках

Он стал 8-м игроком «Динамо», который достиг этого рубежа

  • 29.10.2020 12:32
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Денис Гармаш провел 70-й матч в еврокубках
© ФК Динамо

Матч против «Ференцвароша» (2:2) стал 70-м в еврокубковой карьере Дениса Гармаша. Он стал 8-м футболистом «Динамо», достигшим этого рубежа. 31 встречу Денис отыграл в Лиге чемпионов (в том числе 17 - в основном турнире) и 39 - в Лиге Европы. 25 раз выпускал Гармаша на поле Александр Хацкевич, 15 - Юрий Семин, 11 - Сергей Ребров, 7 - Олег Блохин, 5 - Валерий Газзаев, 4 - Алексей Михайличенко, 2 - Мирча Луческу и 1 - Олег Лужный.

Юбилейные матчи Дениса Гармаша в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1-й

27.07.2010

ЛЧ

КР3

Гент (д)

3:0

10-й

03.08.2011

ЛЧ

КР3

Рубин (г)

1:2

20-й

29.08.2012

ЛЧ

КР4

Боруссия М (д)

1:2

30-й

16.09.2015

ЛЧ

ГТ

Порту (д)

2:2

40-й

26.07.2017

ЛЧ

КР3

Янг Бойз (д)

3:1

50-й

22.02.2018

ЛЕ

1/16

АЕК (д)

0:0

60-й

14.02.2019

ЛЕ

1/16

Олимпиакос (г)

2:2

70-й

28.10.2020

ЛЧ

ГТ

Ференцварош (г)

2:2

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках

 

 

Всего

ЛЧ

ЛЕ

КК

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

143

109

34

-

-

2.

Олег ГУСЕВ

98

56

42

-

-

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

80

36

44

-

-

4.

Олег БЛОХИН

79

43

15

18

3

5.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

73

71

2

-

-

 

Максим ШАЦКИХ

73

69

4

-

-

7.

Сергей РЕБРОВ

72

68

4

-

-

8.

Денис ГАРМАШ

70

31

39

-

-

9.

Андрей ГУСИН

66

64

2

-

-

10.

Евгений ХАЧЕРИДИ

65

28

37

-

-

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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