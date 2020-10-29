Денис Гармаш провел 70-й матч в еврокубках

Матч против «Ференцвароша» (2:2) стал 70-м в еврокубковой карьере Дениса Гармаша. Он стал 8-м футболистом «Динамо», достигшим этого рубежа. 31 встречу Денис отыграл в Лиге чемпионов (в том числе 17 - в основном турнире) и 39 - в Лиге Европы. 25 раз выпускал Гармаша на поле Александр Хацкевич, 15 - Юрий Семин, 11 - Сергей Ребров, 7 - Олег Блохин, 5 - Валерий Газзаев, 4 - Алексей Михайличенко, 2 - Мирча Луческу и 1 - Олег Лужный.

Юбилейные матчи Дениса Гармаша в еврокубках

Матч Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1-й 27.07.2010 ЛЧ КР3 Гент (д) 3:0 10-й 03.08.2011 ЛЧ КР3 Рубин (г) 1:2 20-й 29.08.2012 ЛЧ КР4 Боруссия М (д) 1:2 30-й 16.09.2015 ЛЧ ГТ Порту (д) 2:2 40-й 26.07.2017 ЛЧ КР3 Янг Бойз (д) 3:1 50-й 22.02.2018 ЛЕ 1/16 АЕК (д) 0:0 60-й 14.02.2019 ЛЕ 1/16 Олимпиакос (г) 2:2 70-й 28.10.2020 ЛЧ ГТ Ференцварош (г) 2:2

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках

Всего ЛЧ ЛЕ КК СК 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 143 109 34 - - 2. Олег ГУСЕВ 98 56 42 - - 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО 80 36 44 - - 4. Олег БЛОХИН 79 43 15 18 3 5. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 73 71 2 - - Максим ШАЦКИХ 73 69 4 - - 7. Сергей РЕБРОВ 72 68 4 - - 8. Денис ГАРМАШ 70 31 39 - - 9. Андрей ГУСИН 66 64 2 - - 10. Евгений ХАЧЕРИДИ 65 28 37 - -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.