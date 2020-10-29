Денис Гармаш провел 70-й матч в еврокубках

Матч против «Ференцвароша» (2:2) стал 70-м в еврокубковой карьере Дениса Гармаша. Он стал 8-м футболистом «Динамо», достигшим этого рубежа. 31 встречу Денис отыграл в Лиге чемпионов (в том числе 17 - в основном турнире) и 39 - в Лиге Европы. 25 раз выпускал Гармаша на поле Александр Хацкевич, 15 - Юрий Семин, 11 - Сергей Ребров, 7 - Олег Блохин, 5 - Валерий Газзаев, 4 - Алексей Михайличенко, 2 - Мирча Луческу и 1 - Олег Лужный.
Юбилейные матчи Дениса Гармаша в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
27.07.2010
|
ЛЧ
|
КР3
|
Гент (д)
|
3:0
|
10-й
|
03.08.2011
|
ЛЧ
|
КР3
|
Рубин (г)
|
1:2
|
20-й
|
29.08.2012
|
ЛЧ
|
КР4
|
Боруссия М (д)
|
1:2
|
30-й
|
16.09.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Порту (д)
|
2:2
|
40-й
|
26.07.2017
|
ЛЧ
|
КР3
|
Янг Бойз (д)
|
3:1
|
50-й
|
22.02.2018
|
ЛЕ
|
1/16
|
АЕК (д)
|
0:0
|
60-й
|
14.02.2019
|
ЛЕ
|
1/16
|
Олимпиакос (г)
|
2:2
|
70-й
|
28.10.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Ференцварош (г)
|
2:2
Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках
|
|
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
КК
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
143
|
109
|
34
|
-
|
-
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
98
|
56
|
42
|
-
|
-
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
80
|
36
|
44
|
-
|
-
|
4.
|
Олег БЛОХИН
|
79
|
43
|
15
|
18
|
3
|
5.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
73
|
71
|
2
|
-
|
-
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
73
|
69
|
4
|
-
|
-
|
7.
|
Сергей РЕБРОВ
|
72
|
68
|
4
|
-
|
-
|
8.
|
Денис ГАРМАШ
|
70
|
31
|
39
|
-
|
-
|
9.
|
Андрей ГУСИН
|
66
|
64
|
2
|
-
|
-
|
10.
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
65
|
28
|
37
|
-
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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