Кирилл ПЕТРОВ: «Обидно, что Риека уже в группе Лиги Европы»

Защитник «Колоса» – о дебюте в еврокубках

  • 29.10.2020 12:49
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Кирилл ПЕТРОВ: «Обидно, что Риека уже в группе Лиги Европы»
© Футбол 1/2/3

30-летний защитник «Колоса» Кирилл Петров поделился мнением о дебюте клуба в Лиге Европы.

«Каждый почувствовал в себе уверенность после Лиги Европы. Увидели разницу, поняли, что можно играть с теми командами независимо от чемпионата. Есть какой-то определенный уровень и не нужно опускаться. Можем каждый год попадать в Лигу Европы и может получится пройти дальше.

Обидно, когда узнаешь, что «Риека» уже в группе играет. Не сказать, что по игре они нас крутили-вертели. Мы не реализовали свой шанс в концовке, а теперь они в Лиге Европы играют», - сказал Петров.

Напомним, в сентябре «Колос» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы уступил хорватской «Риеке» (0:2) в дополнительное время и покинул еврокубок.

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Источник — Футбол 1/2/3

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