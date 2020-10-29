Кирилл ПЕТРОВ: «Обидно, что Риека уже в группе Лиги Европы»

30-летний защитник «Колоса» Кирилл Петров поделился мнением о дебюте клуба в Лиге Европы.

«Каждый почувствовал в себе уверенность после Лиги Европы. Увидели разницу, поняли, что можно играть с теми командами независимо от чемпионата. Есть какой-то определенный уровень и не нужно опускаться. Можем каждый год попадать в Лигу Европы и может получится пройти дальше.

Обидно, когда узнаешь, что «Риека» уже в группе играет. Не сказать, что по игре они нас крутили-вертели. Мы не реализовали свой шанс в концовке, а теперь они в Лиге Европы играют», - сказал Петров.

Напомним, в сентябре «Колос» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы уступил хорватской «Риеке» (0:2) в дополнительное время и покинул еврокубок.