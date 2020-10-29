Джейдон САНЧО: «Зенит заставил нас потрудиться»

Хавбек «Боруссии» – о победе над российским клубом

  • 29.10.2020 12:28
  • 438 просмотров
  • 0 комментариев
Джейдон САНЧО: «Зенит заставил нас потрудиться»
© Sportskeeda. Джейдон Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо прокомментировал победу над российским «Зенитом» (2:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Знаем, что это лучший турнир в мире. Знаем, что каждый матч будет трудным, и домашний, и выездной. Сегодняшняя победа показывает, что мы добиваемся результата, когда усердно работаем.

Я отрабатывал 11-метровые летом. Сегодня команда показала, что она уверена во мне. Я подошел к «точке» и забил важный гол, чему я несказанно рад.

Мы двигаемся от матча к матчу. Нужно показывать, на что мы способны, как сегодня. Если продолжим в том же духе, результаты должны прийти.

Было важно победить после поражения в первом матче. Пришлось нелегко, потому что мы знали, что надо выигрывать. Они заставили нас потрудиться, но в итоге нам удалось забить голы», - сказал Санчо.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности