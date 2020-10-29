Джейдон САНЧО: «Зенит заставил нас потрудиться»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо прокомментировал победу над российским «Зенитом» (2:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Знаем, что это лучший турнир в мире. Знаем, что каждый матч будет трудным, и домашний, и выездной. Сегодняшняя победа показывает, что мы добиваемся результата, когда усердно работаем.
Я отрабатывал 11-метровые летом. Сегодня команда показала, что она уверена во мне. Я подошел к «точке» и забил важный гол, чему я несказанно рад.
Мы двигаемся от матча к матчу. Нужно показывать, на что мы способны, как сегодня. Если продолжим в том же духе, результаты должны прийти.
Было важно победить после поражения в первом матче. Пришлось нелегко, потому что мы знали, что надо выигрывать. Они заставили нас потрудиться, но в итоге нам удалось забить голы», - сказал Санчо.
Источник — УЕФА
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