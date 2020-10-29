Томаш КЕНДЗЕРА: «Луческу объяснил нам, как играет Ференцварош»

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал ничью с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы подошли к матчу подготовленными. Тренер объяснил нам, как играет соперник, как нам следует использовать нашу силу.
В первом тайме мы все показали. Не знаю, почему во второй половине игры все изменилось», - сказал Кендзера.
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Источник — Футбол 1/2/3
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