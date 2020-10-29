Томаш КЕНДЗЕРА: «Луческу объяснил нам, как играет Ференцварош»

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал ничью с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы подошли к матчу подготовленными. Тренер объяснил нам, как играет соперник, как нам следует использовать нашу силу.

В первом тайме мы все показали. Не знаю, почему во второй половине игры все изменилось», - сказал Кендзера.