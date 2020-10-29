Томаш КЕНДЗЕРА: «Луческу объяснил нам, как играет Ференцварош»

Польский защитник «Динамо» – о ничьей с чемпионом Венгрии

  • 29.10.2020 12:10
  • 1285 просмотров
  • 3 комментария
Томаш КЕНДЗЕРА: «Луческу объяснил нам, как играет Ференцварош»
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал ничью с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы подошли к матчу подготовленными. Тренер объяснил нам, как играет соперник, как нам следует использовать нашу силу.

В первом тайме мы все показали. Не знаю, почему во второй половине игры все изменилось», - сказал Кендзера.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    George Abuladze
      George Abuladze, 29.10.2020 12:51
    +1
    А толку? не пацаны, вас нужно срочно раздать всех в оренды по Ингульцам, бо дела не будет!
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    zakharka
    online
      zakharka, 29.10.2020 12:33
    -1
    Пнред игрой с Барселоной , когда тренер вам будет мойдодыра читать , активно мажте вазелин , можно и в уши
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    Akella_147
    online
      Akella_147, 29.10.2020 12:11
    +1
    Не дослушали до конца)
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    George Abuladze
      George Abuladze, 29.10.2020 12:51
    +1
    А толку? не пацаны, вас нужно срочно раздать всех в оренды по Ингульцам, бо дела не будет!
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 29.10.2020 12:11
    +1
    Не дослушали до конца)
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