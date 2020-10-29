Украинские клубы забили 1500-й мяч в еврокубках

Автором юбилейного гола стал Виктор Цыганков

  • 29.10.2020 11:49
  • 220 просмотров
  • 0 комментариев
Украинские клубы забили 1500-й мяч в еврокубках
© ФК Динамо

Гол Виктора Цыганкова в матче с «Ференцварошем» (2:2), стал 1500-м для украинских клубов за время выступления в еврокубковых турнирах. 771 мяч наши команды забили в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 563 (с учетом гола Де Пены) - в Лиге (Кубке) чемпионов, 133 - в Кубке кубков, 31 - в Кубке Интертото и 3 - в Суперкубке УЕФА.

847 раз украинцы поражали ворота соперников дома, 640 - в гостях и 14 - на нейтральных полях. Львиную лепту в юбилей внесли «Динамо» - 580 голов, «Шахтер» - 387 и «Днепр» - 167. Чаще других наши клубы забивали командам из Германии - 88 мячей, Португалии - 73, Италии и Турции - по 70.

Юбилейные голы украинских клубов в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Минута

Соперник

Счет

1-й

02.09.1965

КК

1/16

Андрей БИБА

Динамо

14' (1:0)

Колрейн (г)

6:1

100-й

20.10.1976

КУ

1/16

Юрий РЕЗНИК

Шахтер

65' (3:1)

Гонвед (г)

3:2

200-й

05.11.1986

КЧ

1/8

Олег БЛОХИН

Динамо

12' (1:0)

Селтик (д)

3:1

300-й

24.08.1994

ЛЧ

ПР

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо

28' (2:0)

Силькеборг (д)

3:1

400-й

22.07.1998

ЛЧ

ПР

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

36' (3:0)

Барри Таун (д)

8:0

500-й

26.09.2000

ЛЧ

ГТ

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Динамо

89' (3:0)

Андерлехт (д)

4:0

600-й

29.07.2004

КУ

КР1

Валентин ПЛАТОНОВ

Ильичевец

77' (2:0)

Бананц (г)

2:0

700-й

02.08.2006

ЛЧ

КР2

Сергей РЕБРОВ

Динамо

85' (3:0)

Металургс (д)

4:0

800-й

02.10.2008

КУ

Р1

ЖАЖА

Металлист

20' (1:0)

Бешикташ (д)

4:1

900-й

15.07.2010

ЛЕ

КР2

Александр ГУРУЛИ

Карпаты

46' (1:0)

Рейкьявик (г)

3:0

1000-й

25.08.2011

ЛЕ

КР4

Хосе СОСА

Металлист

6' (1:0)

Сошо (г)

4:0

1100-й

25.10.2012

ЛЕ

ГТ

Артем ФЕДЕЦКИЙ

Днепр

2' (1:0)

Наполи (д)

3:1

1200-й

20.08.2014

ЛЕ

КР4

Евгений ШАХОВ

Днепр

88' (2:1)

Хайдук (д)

2:1

1300-й

25.02.2016

ЛЕ

1/16

МАРЛОС

Шахтер

27' (1:0)

Шальке (г)

3:0

1400-й

02.08.2018

ЛЕ

КР2

Александр ПИХАЛЕНОК

Мариуполь

63' (1:0)

Юргорден (д)

2:1

1500-й

28.10.2020

ЛЧ

ГТ

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

28' (1:0)

Ференцварош (г)

2:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности