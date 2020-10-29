Украинские клубы забили 1500-й мяч в еврокубках

Гол Виктора Цыганкова в матче с «Ференцварошем» (2:2), стал 1500-м для украинских клубов за время выступления в еврокубковых турнирах. 771 мяч наши команды забили в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 563 (с учетом гола Де Пены) - в Лиге (Кубке) чемпионов, 133 - в Кубке кубков, 31 - в Кубке Интертото и 3 - в Суперкубке УЕФА.

847 раз украинцы поражали ворота соперников дома, 640 - в гостях и 14 - на нейтральных полях. Львиную лепту в юбилей внесли «Динамо» - 580 голов, «Шахтер» - 387 и «Днепр» - 167. Чаще других наши клубы забивали командам из Германии - 88 мячей, Португалии - 73, Италии и Турции - по 70.

Юбилейные голы украинских клубов в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Минута Соперник Счет 1-й 02.09.1965 КК 1/16 Андрей БИБА Динамо 14' (1:0) Колрейн (г) 6:1 100-й 20.10.1976 КУ 1/16 Юрий РЕЗНИК Шахтер 65' (3:1) Гонвед (г) 3:2 200-й 05.11.1986 КЧ 1/8 Олег БЛОХИН Динамо 12' (1:0) Селтик (д) 3:1 300-й 24.08.1994 ЛЧ ПР Сергей КОВАЛЕЦ Динамо 28' (2:0) Силькеборг (д) 3:1 400-й 22.07.1998 ЛЧ ПР Андрей ШЕВЧЕНКО Динамо 36' (3:0) Барри Таун (д) 8:0 500-й 26.09.2000 ЛЧ ГТ Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ Динамо 89' (3:0) Андерлехт (д) 4:0 600-й 29.07.2004 КУ КР1 Валентин ПЛАТОНОВ Ильичевец 77' (2:0) Бананц (г) 2:0 700-й 02.08.2006 ЛЧ КР2 Сергей РЕБРОВ Динамо 85' (3:0) Металургс (д) 4:0 800-й 02.10.2008 КУ Р1 ЖАЖА Металлист 20' (1:0) Бешикташ (д) 4:1 900-й 15.07.2010 ЛЕ КР2 Александр ГУРУЛИ Карпаты 46' (1:0) Рейкьявик (г) 3:0 1000-й 25.08.2011 ЛЕ КР4 Хосе СОСА Металлист 6' (1:0) Сошо (г) 4:0 1100-й 25.10.2012 ЛЕ ГТ Артем ФЕДЕЦКИЙ Днепр 2' (1:0) Наполи (д) 3:1 1200-й 20.08.2014 ЛЕ КР4 Евгений ШАХОВ Днепр 88' (2:1) Хайдук (д) 2:1 1300-й 25.02.2016 ЛЕ 1/16 МАРЛОС Шахтер 27' (1:0) Шальке (г) 3:0 1400-й 02.08.2018 ЛЕ КР2 Александр ПИХАЛЕНОК Мариуполь 63' (1:0) Юргорден (д) 2:1 1500-й 28.10.2020 ЛЧ ГТ Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 28' (1:0) Ференцварош (г) 2:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.