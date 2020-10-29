Украинские клубы забили 1500-й мяч в еврокубках

Гол Виктора Цыганкова в матче с «Ференцварошем» (2:2), стал 1500-м для украинских клубов за время выступления в еврокубковых турнирах. 771 мяч наши команды забили в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 563 (с учетом гола Де Пены) - в Лиге (Кубке) чемпионов, 133 - в Кубке кубков, 31 - в Кубке Интертото и 3 - в Суперкубке УЕФА.
847 раз украинцы поражали ворота соперников дома, 640 - в гостях и 14 - на нейтральных полях. Львиную лепту в юбилей внесли «Динамо» - 580 голов, «Шахтер» - 387 и «Днепр» - 167. Чаще других наши клубы забивали командам из Германии - 88 мячей, Португалии - 73, Италии и Турции - по 70.
Юбилейные голы украинских клубов в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Минута
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
02.09.1965
|
КК
|
1/16
|
Андрей БИБА
|
Динамо
|
14' (1:0)
|
Колрейн (г)
|
6:1
|
100-й
|
20.10.1976
|
КУ
|
1/16
|
Юрий РЕЗНИК
|
Шахтер
|
65' (3:1)
|
Гонвед (г)
|
3:2
|
200-й
|
05.11.1986
|
КЧ
|
1/8
|
Олег БЛОХИН
|
Динамо
|
12' (1:0)
|
Селтик (д)
|
3:1
|
300-й
|
24.08.1994
|
ЛЧ
|
ПР
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Динамо
|
28' (2:0)
|
Силькеборг (д)
|
3:1
|
400-й
|
22.07.1998
|
ЛЧ
|
ПР
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
36' (3:0)
|
Барри Таун (д)
|
8:0
|
500-й
|
26.09.2000
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Динамо
|
89' (3:0)
|
Андерлехт (д)
|
4:0
|
600-й
|
29.07.2004
|
КУ
|
КР1
|
Валентин ПЛАТОНОВ
|
Ильичевец
|
77' (2:0)
|
Бананц (г)
|
2:0
|
700-й
|
02.08.2006
|
ЛЧ
|
КР2
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
85' (3:0)
|
Металургс (д)
|
4:0
|
800-й
|
02.10.2008
|
КУ
|
Р1
|
ЖАЖА
|
Металлист
|
20' (1:0)
|
Бешикташ (д)
|
4:1
|
900-й
|
15.07.2010
|
ЛЕ
|
КР2
|
Александр ГУРУЛИ
|
Карпаты
|
46' (1:0)
|
Рейкьявик (г)
|
3:0
|
1000-й
|
25.08.2011
|
ЛЕ
|
КР4
|
Хосе СОСА
|
Металлист
|
6' (1:0)
|
Сошо (г)
|
4:0
|
1100-й
|
25.10.2012
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Артем ФЕДЕЦКИЙ
|
Днепр
|
2' (1:0)
|
Наполи (д)
|
3:1
|
1200-й
|
20.08.2014
|
ЛЕ
|
КР4
|
Евгений ШАХОВ
|
Днепр
|
88' (2:1)
|
Хайдук (д)
|
2:1
|
1300-й
|
25.02.2016
|
ЛЕ
|
1/16
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
27' (1:0)
|
Шальке (г)
|
3:0
|
1400-й
|
02.08.2018
|
ЛЕ
|
КР2
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Мариуполь
|
63' (1:0)
|
Юргорден (д)
|
2:1
|
1500-й
|
28.10.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
28' (1:0)
|
Ференцварош (г)
|
2:2
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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