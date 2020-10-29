Андрей ШАХОВ: «Луческу опоздал с заменами, первым должен был уйти Супряга»

Журналист считает, что выход Гармаша не помог справиться с давлением соперников

  • 29.10.2020 11:58
  • 2973 просмотра
  • 4 комментария
Андрей ШАХОВ: «Луческу опоздал с заменами, первым должен был уйти Супряга»
© ФК Динамо Киев

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов остался недоволен заменами главного тренера «Динамо» в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (2:2).

«Считаю, что Луческу опоздал с заменами. Первым, кого бы я заменил, стал Супряга, который вообще перестал цепляться за мячи, вторым – подуставший Буяльский. Меняя атакующего хава уже в концовке, тренеры, видимо, рассчитывали, что опыт Гармаша поможет справиться с давлением. Увы, этого не произошло», – написал Шахов в своей статье.

Напомним, во вчерашнем матче киевляне выиграли первый тайм со счетом 2:0, но во второй половине встречи пропустили два гола в ответ.

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Источник — Фраза

(14 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 29.10.2020 12:54
    +1
    В этом матче супряга слабо очень слабо.
    Мне одному кажется что у него лишний вес.
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 29.10.2020 12:54
    +2
    dudigo78, 29.10.2020 12:41
    От і я кажу, що з перших хвилин грали удесятьох. Що робить на полі Супряга, які його функції, а найголовніше за що Болонья там давала 15 млн. це загадка футболу 21 століття
    Загадка не те що Болонья давала 15 лямів,загадка що його не продали за такі гроші!!!
    Ссылка
    George Abuladze
      George Abuladze, 29.10.2020 12:47
    +3
    Полностью согласен, форвард должен постоянно открываться, смещаться, ускоряться, а Супряга вечно с унылым лицом просто ждет идеальный пас, играет в стиле Коноплянки, и результат будет такой же!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.10.2020 12:41
    +3
    От і я кажу, що з перших хвилин грали удесятьох. Що робить на полі Супряга, які його функції, а найголовніше за що Болонья там давала 15 млн. це загадка футболу 21 століття
    Ссылка
    George Abuladze
      George Abuladze, 29.10.2020 12:47
    +3
    Полностью согласен, форвард должен постоянно открываться, смещаться, ускоряться, а Супряга вечно с унылым лицом просто ждет идеальный пас, играет в стиле Коноплянки, и результат будет такой же!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.10.2020 12:41
    +3
    От і я кажу, що з перших хвилин грали удесятьох. Що робить на полі Супряга, які його функції, а найголовніше за що Болонья там давала 15 млн. це загадка футболу 21 століття
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 29.10.2020 12:54
    +2
    dudigo78, 29.10.2020 12:41
    От і я кажу, що з перших хвилин грали удесятьох. Що робить на полі Супряга, які його функції, а найголовніше за що Болонья там давала 15 млн. це загадка футболу 21 століття
    Загадка не те що Болонья давала 15 лямів,загадка що його не продали за такі гроші!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 29.10.2020 12:54
    +1
    В этом матче супряга слабо очень слабо.
    Мне одному кажется что у него лишний вес.
    Ссылка
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