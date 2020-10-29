Андрей ШАХОВ: «Луческу опоздал с заменами, первым должен был уйти Супряга»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов остался недоволен заменами главного тренера «Динамо» в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (2:2).
«Считаю, что Луческу опоздал с заменами. Первым, кого бы я заменил, стал Супряга, который вообще перестал цепляться за мячи, вторым – подуставший Буяльский. Меняя атакующего хава уже в концовке, тренеры, видимо, рассчитывали, что опыт Гармаша поможет справиться с давлением. Увы, этого не произошло», – написал Шахов в своей статье.
Напомним, во вчерашнем матче киевляне выиграли первый тайм со счетом 2:0, но во второй половине встречи пропустили два гола в ответ.
Источник — Фраза
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Мне одному кажется что у него лишний вес.
Мне одному кажется что у него лишний вес.
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