Андрей ШАХОВ: «Луческу опоздал с заменами, первым должен был уйти Супряга»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов остался недоволен заменами главного тренера «Динамо» в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (2:2).

«Считаю, что Луческу опоздал с заменами. Первым, кого бы я заменил, стал Супряга, который вообще перестал цепляться за мячи, вторым – подуставший Буяльский. Меняя атакующего хава уже в концовке, тренеры, видимо, рассчитывали, что опыт Гармаша поможет справиться с давлением. Увы, этого не произошло», – написал Шахов в своей статье.

Напомним, во вчерашнем матче киевляне выиграли первый тайм со счетом 2:0, но во второй половине встречи пропустили два гола в ответ.