ЦИХМЕЙСТРУК: «Динамовцы сами виноваты, что упустили победу»

Бывший полузащитник сборной Украины Эдуард Цихмейструк прокомментировал ничью «Динамо» в игре второго тура ЛЧ против «Ференцвароша» (2:2).

— Эдуард, чего на ваш взгляд, не хватило динамовцам, чтобы удержать положительный для себя счет в Будапеште?

— У «Динамо» получилось два разных тайма. Наверное, не хватило какой-то солидности, класса, чтобы выигрывая по ходу матча 2:0, в итоге упустить победу на последних минутах и недосчитаться трех очков. Ведь фактически победа была уже у динамовцев в кармане.

— Во втором тайме больше прибавили игроки «Ференцвароша» или подсели киевляне?

— Первый гол «Ференцвароша» очень помог команде Сергея Реброва. Сразу после этого венгры почувствовали, что могут спасти матч и прибавили в движении. Отреагировать как надо динамовцы не смогли. Плюс получили удаление в концовке матча. «Ференцварош» был на подъеме и в итоге дожал «Динамо». Главная проблема для гостей оказалась в том, что команда провела два разных тайма.

— Играть на удержание счета было ошибкой «Динамо»?

— Скажу, что для меня было немного удивительно, что динамовцы довольно легко в первом тайме повели в счете с разницей в два мяча. Все-таки «Ференцварош» хорошо играет дома, а в этом матче в первом тайме неважно сыграл в отборе и поплатился. Второй тайм был уже другим, венгры побежали исправляться, а динамовцы, получается, сами виноваты, упустив победу, которая уже была фактически у них в руках.

— Замены от Мирчи Луческу не усилили игру «Динамо»?

— Если такой результат, получается, они не помогли. Если бы усилили, наверное, динамовцы смогли выстоять и завоевать три очка. В первом тайме много чего получалось, а во втором тайме совсем не было остроты в атакующих действиях.