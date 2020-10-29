Динамо в шестой раз в истории упустило преимущество в два мяча в матче ЛЧ

Ранее соперники были гораздо более именитыми

  • 29.10.2020 11:17
  • 563 просмотра
  • 5 комментариев
Динамо в шестой раз в истории упустило преимущество в два мяча в матче ЛЧ
© ФК Динамо Киев

Сыграв вничью с «Ференцварошем» (2:2) в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов, «Динамо» в 6-й раз в своей истории упустило преимущество в два мяча в матче ЛЧ.

1997/98 – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:2
1998/99 – «Бавария» – 3:3
2001/02 – «Боруссия» (Дортмунд) – 2:2
2004/05 – «Реал» – 2:2
2006/07 – «Реал» – 2:2

Напомним, во вчерашнем матче киевляне выиграли первый тайм со счетом 2:0, но во второй половине встречи пропустили два гола в ответ.

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Источник — Динамомания

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
      axylinam, 29.10.2020 11:43
    0
    Факерварош попал в список крутых команд,которые смогли это сделать,молодец Ребров и его команда
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 11:34
    +2
    Rostislav Zdorenko, 29.10.2020 11:24
    Дырявые как обычно обхезались...
    Им не привыкать.
    Ссылка
    zvalenok03
      zvalenok03, 29.10.2020 11:27
    -1
    Это не динама в шестой раз упустил победу.
    Это мадьяры вписали свое имя в историю став вровень с бавариями и реалами, англами и борусиями.
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 29.10.2020 11:24
    +3
    Дырявые как обычно обхезались...
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 11:21
    +1
    Да уж, хватит "писать историю", очень солидно смотрится ференц на фоне:
    1997/98 – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:2
    1998/99 – «Бавария» – 3:3
    2001/02 – «Боруссия» (Дортмунд) – 2:2
    2004/05 – «Реал» – 2:2
    2006/07 – «Реал» – 2:2
    Всплывают неприятные воспоминания про лугуано да мальме
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 29.10.2020 11:24
    +3
    Дырявые как обычно обхезались...
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 11:34
    +2
    Rostislav Zdorenko, 29.10.2020 11:24
    Дырявые как обычно обхезались...
    Им не привыкать.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 11:21
    +1
    Да уж, хватит "писать историю", очень солидно смотрится ференц на фоне:
    1997/98 – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:2
    1998/99 – «Бавария» – 3:3
    2001/02 – «Боруссия» (Дортмунд) – 2:2
    2004/05 – «Реал» – 2:2
    2006/07 – «Реал» – 2:2
    Всплывают неприятные воспоминания про лугуано да мальме
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 29.10.2020 11:43
    0
    Факерварош попал в список крутых команд,которые смогли это сделать,молодец Ребров и его команда
    Ссылка
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