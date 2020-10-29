Динамо в шестой раз в истории упустило преимущество в два мяча в матче ЛЧ

Сыграв вничью с «Ференцварошем» (2:2) в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов, «Динамо» в 6-й раз в своей истории упустило преимущество в два мяча в матче ЛЧ.
1997/98 – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:2
1998/99 – «Бавария» – 3:3
2001/02 – «Боруссия» (Дортмунд) – 2:2
2004/05 – «Реал» – 2:2
2006/07 – «Реал» – 2:2
Напомним, во вчерашнем матче киевляне выиграли первый тайм со счетом 2:0, но во второй половине встречи пропустили два гола в ответ.
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Источник — Динамомания
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Это мадьяры вписали свое имя в историю став вровень с бавариями и реалами, англами и борусиями.
1997/98 – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:2
1998/99 – «Бавария» – 3:3
2001/02 – «Боруссия» (Дортмунд) – 2:2
2004/05 – «Реал» – 2:2
2006/07 – «Реал» – 2:2
Всплывают неприятные воспоминания про лугуано да мальме
1997/98 – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:2
1998/99 – «Бавария» – 3:3
2001/02 – «Боруссия» (Дортмунд) – 2:2
2004/05 – «Реал» – 2:2
2006/07 – «Реал» – 2:2
Всплывают неприятные воспоминания про лугуано да мальме
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