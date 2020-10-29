Динамо в шестой раз в истории упустило преимущество в два мяча в матче ЛЧ

Сыграв вничью с «Ференцварошем» (2:2) в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов, «Динамо» в 6-й раз в своей истории упустило преимущество в два мяча в матче ЛЧ.

1997/98 – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:2

1998/99 – «Бавария» – 3:3

2001/02 – «Боруссия» (Дортмунд) – 2:2

2004/05 – «Реал» – 2:2

2006/07 – «Реал» – 2:2

Напомним, во вчерашнем матче киевляне выиграли первый тайм со счетом 2:0, но во второй половине встречи пропустили два гола в ответ.