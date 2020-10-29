Каллум ХАДСОН-ОДОИ: «Работали в поте лица и заслужили свои голы»

Вингер лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы провели отличный матч. Мы хорошо начали, работали в поте лица и заслужили свои голы. По ходу игры стали действовать все увереннее, создавали моменты, а оборонялись всей командой.

Что касается меня лично, я рад любому голу. Хочу продолжать прогрессировать, забивать и раздавать голевые передачи», - казал Хадсон-Одои.