ФРАНКОВ: «Уверен, Луческу найдет в себе мужество признать и свою неправоту»

Известный журналист считает, что киевляне будут допускать осечки

  • 29.10.2020 10:34
  • 4560 просмотров
  • 8 комментариев
ФРАНКОВ: «Уверен, Луческу найдет в себе мужество признать и свою неправоту»
© footboom.com. Мирча Луческу

Главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков прокомментировал ничью киевского «Динамо» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (2:2).

«Призываю вас не сильно переживать по поводу того, что случилось. Безусловно, в команде будут жесткие «разборки». Уверен, Мирча Луческу найдет в себе мужество признать и свою неправоту. Но, при этом, объяснит, что он имел в виду в том или ином эпизоде. Например, зачем вообще выходил Белуце?

Хочу вам сказать, что Луческу – не бог и даже не полубог. Он и близко не приближался к всемогуществу в футболе. Да, он может приподнять игроков над своим уровнем, может создать коллектив, но он все равно не «хлопнет» «Ювентус», не «хлопнет» «Барселону». Прямо сейчас. Более того, наверняка команда под его руководством будет допускать осечки», – отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(12 голосов)

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 29.10.2020 11:42
    0
    Например, зачем вообще выходил Белуце?
    ________________________
    потому что какой-то @@@@@ удалился на ровном месте, в центре поля, во время собственной контратаки
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 11:36
    0
    Женя Матийчук, 29.10.2020 10:40
    Артем Франков как ты противен своими выбросами.
    Ещё бы, главный автобусный лизун.
    Ссылка
    anatoliy120
    online
      anatoliy120, 29.10.2020 11:13
    -1
    Очень важно использовать капитанскую повязку другого цвета. Что символизирует цвет ныне применяемой повязки известно.
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 29.10.2020 11:09
    +2
    Мирча за жопоногих идиотов играть не может. Голы в свои ворота создавали сами венгры. Сомнительный пенальти и не отбитый в сторону откуда прилетел мяч венгерским защитником. А что создало "Динамо"? Динамовцы смотрели футбол,вместо того,чтобы держать нападающих противника и очередное хамство Сидорчука, впитавшего в себя худшие стороны Хачериди и Гармаша.Ну и олух Бойко,пустое место. Этот "Ференцварош" ещё крови попьёт и не только у "Динамо".
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 29.10.2020 10:40
    +9
    Артем Франков как ты противен своими выбросами.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 29.10.2020 10:39
    +2
    от мне это нравится - клеймить позором молодого игрока... Зачем вышел? Тренер решил, что так надо. Все ошибаются, нет безошибочно-непогрешимых.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 29.10.2020 10:37
    +3
    ФРАНКОВ: «Уверен, Луческу найдет в себе мужество признать и свою неправоту»
    _______
    Зачем? Совсем не обязательно в этом "признаваться", глаавное понять и исключить их в дальнейшем.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 29.10.2020 10:34
    +6
    Сидорчук критин-ему дали мяч для развития контры -слева было два человека----но он думал наверное что он скоростной месси на 85 минуте начинает бежать своими кривыми ногами сам и не понимая своим скудным умом что к ниму прилипнут сразу.Потеря....и что дальше,конечно же сумадшедший прыжок потому что мозгов нет и не было.........................луческу тоже валенок перед стандартом поменять двух игроков-посмотрите повтор они даже не знали кто с кем играет-мохали друг другу руками и перебегали с фланга на фланг перед розыграшем
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 29.10.2020 10:40
    +9
    Артем Франков как ты противен своими выбросами.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 29.10.2020 10:34
    +6
    Сидорчук критин-ему дали мяч для развития контры -слева было два человека----но он думал наверное что он скоростной месси на 85 минуте начинает бежать своими кривыми ногами сам и не понимая своим скудным умом что к ниму прилипнут сразу.Потеря....и что дальше,конечно же сумадшедший прыжок потому что мозгов нет и не было.........................луческу тоже валенок перед стандартом поменять двух игроков-посмотрите повтор они даже не знали кто с кем играет-мохали друг другу руками и перебегали с фланга на фланг перед розыграшем
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 29.10.2020 10:37
    +3
    ФРАНКОВ: «Уверен, Луческу найдет в себе мужество признать и свою неправоту»
    _______
    Зачем? Совсем не обязательно в этом "признаваться", глаавное понять и исключить их в дальнейшем.
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 29.10.2020 11:09
    +2
    Мирча за жопоногих идиотов играть не может. Голы в свои ворота создавали сами венгры. Сомнительный пенальти и не отбитый в сторону откуда прилетел мяч венгерским защитником. А что создало "Динамо"? Динамовцы смотрели футбол,вместо того,чтобы держать нападающих противника и очередное хамство Сидорчука, впитавшего в себя худшие стороны Хачериди и Гармаша.Ну и олух Бойко,пустое место. Этот "Ференцварош" ещё крови попьёт и не только у "Динамо".
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 29.10.2020 10:39
    +2
    от мне это нравится - клеймить позором молодого игрока... Зачем вышел? Тренер решил, что так надо. Все ошибаются, нет безошибочно-непогрешимых.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 29.10.2020 11:42
    0
    Например, зачем вообще выходил Белуце?
    ________________________
    потому что какой-то @@@@@ удалился на ровном месте, в центре поля, во время собственной контратаки
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 11:36
    0
    Женя Матийчук, 29.10.2020 10:40
    Артем Франков как ты противен своими выбросами.
    Ещё бы, главный автобусный лизун.
    Ссылка
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