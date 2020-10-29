ФРАНКОВ: «Уверен, Луческу найдет в себе мужество признать и свою неправоту»

Главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков прокомментировал ничью киевского «Динамо» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (2:2).

«Призываю вас не сильно переживать по поводу того, что случилось. Безусловно, в команде будут жесткие «разборки». Уверен, Мирча Луческу найдет в себе мужество признать и свою неправоту. Но, при этом, объяснит, что он имел в виду в том или ином эпизоде. Например, зачем вообще выходил Белуце?

Хочу вам сказать, что Луческу – не бог и даже не полубог. Он и близко не приближался к всемогуществу в футболе. Да, он может приподнять игроков над своим уровнем, может создать коллектив, но он все равно не «хлопнет» «Ювентус», не «хлопнет» «Барселону». Прямо сейчас. Более того, наверняка команда под его руководством будет допускать осечки», – отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.