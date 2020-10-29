Тимо ВЕРНЕР: «Счет крупный, но Челси пришлось непросто»

Немецкий нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Счет крупный, но нам пришлось непросто. Первый тайм получился очень сложным. Против «Краснодара» играть действительно тяжело, они доставили нам массу проблем. Во втором тайме хозяева начали активно прессинговать. Стадион гнал «Краснодар» вперед, но мы надежно оборонялись, а второй гол с пенальти нам здорово помог», - сказал Вернер.