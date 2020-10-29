Заря – Брага. Букмекеры назвали фаворита

В четверг, 29 октября, луганская «Заря» в Запорожье сыграет матч второго тура группового раунда Лиги Европы против «Браги».



Букмекеры больше верят в победу португальского клуба. На выигрыш гостей можно поставить с коэффициентом 1.81, на ничью - 3.85, поражение оценено в 4.4.

Заря – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.73. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.8, ТМ2.5 – 2.08.

Напомним, матч «Заря» – «Брага» начнется в 19:55 по Киеву.