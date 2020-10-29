Заря – Брага. Букмекеры назвали фаворита

Украинский клуб даже в домашних стенах имеет мало шансов на успех

  • 29.10.2020 10:20
  • 870 просмотров
  • 2 комментария
Заря – Брага. Букмекеры назвали фаворита
© ФК Заря Луганск

В четверг, 29 октября, луганская «Заря» в Запорожье сыграет матч второго тура группового раунда Лиги Европы против «Браги».
 
Букмекеры больше верят в победу португальского клуба. На выигрыш гостей можно поставить с коэффициентом 1.81, на ничью - 3.85, поражение оценено в 4.4.

Заря – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.73. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.8, ТМ2.5 – 2.08.

Напомним, матч «Заря» – «Брага» начнется в 19:55 по Киеву.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.10.2020 11:51
    0
    куй букмекерам! Болеем за Зорю!
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 29.10.2020 10:36
    0
    Неадекваты. Леплю Зорю П1, Зорю с иксом и Зорю больше угловых
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.10.2020 11:51
    0
    куй букмекерам! Болеем за Зорю!
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 29.10.2020 10:36
    0
    Неадекваты. Леплю Зорю П1, Зорю с иксом и Зорю больше угловых
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности