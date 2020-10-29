Леонардо БОНУЧЧИ: «Мы будем прогрессировать от матча к матчу»

Защитник «Ювентуса» – о поражении от «Барселоны»

  • 29.10.2020 09:59
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Леонардо БОНУЧЧИ: «Мы будем прогрессировать от матча к матчу»
© УЕФА. Леонардо Бонуччи

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение от каталонской «Барселоны» (0:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы знали, что будет сложно, даже при том, что обе команды недосчитались ряда игроков, но мы сделали слишком много технических ошибок, упростив «Барселоне» задачу. Сегодня мы могли бы добиться большего. Но стремление улучшать свою игру дает мне надежду. Да, мы идем на риск, но надо с чего-то начинать.

У нас новые футболисты, у которых мало опыта игры в еврокубках, но мы будем прогрессировать от матча к матчу. Некоторые важные для нас футболисты не смогли сыграть, мы играем каждые три дня, и усталость начинает сказываться. Нужно просто перетерпеть, объединиться и снова начать работать», - сказал Бонуччи.

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Источник — УЕФА

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