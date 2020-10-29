Александр ЯКОВЕНКО: «Есть досада, есть разочарование»

Бывший футболист «Динамо» Александр Яковенко прокомментировал ничью киевского клуба с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Разочарование! Вести 2:0 и упустить победу... Обидно! В начале игры «Динамо» солидно выглядело. Создавалось впечатление, что это будет легкий матч. В итоге получилось так, что упустили преимущество, потеряли нить игры. Есть досада, есть разочарование», - сказал Яковенко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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