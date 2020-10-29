ХАРАТИН: «Важная ничья для нас. Это наши первые шаги в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Ференцвароша» доволен результатом в матче с «Динамо»

  • 29.10.2020 08:47
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ХАРАТИН: «Важная ничья для нас. Это наши первые шаги в Лиге чемпионов»
© ФК Ференцварош. Игорь Харатин

Украинский хавбек «Ференцвароша» Игорь Харатин дал оценку матчу против «Динамо» (2:2) во втором туре Лиги чемпионов.

«Всегда нужно играть. Благодарен фанатам, которые нас поддерживали даже при счете 0:2. Это важная ничья для нас. «Динамо» – квалифицированная команда. Это наши первые шаги в Лиге чемпионов. Первый тайм нельзя записать нам в актив, но хорошо, что мы перевернули ход игры во втором тайме. Считаю, мы заслуживали ничьей. 

Еще не смотрел повтор эпизода с пенальти. Но как я помню, первое касание было в ногу, а потом уже мяч отскочил в руку. Я не мог никак отреагировать на этот рикошет. Бывают такие моменты, это первый пенальти такой я в свои ворота привез», - сказал Харатин. 

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Источник — Футбол 1/2/3

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