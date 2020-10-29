Мяч Нгуэна в ворота Динамо номинирован на звание лучшего гола в ЛЧ

УЕФА опубликовал список номинантов

  • 29.10.2020 07:23
  • 4707 просмотров
  • 1 комментарий
Мяч Нгуэна в ворота Динамо номинирован на звание лучшего гола в ЛЧ
© ФК Ференцварош. Токмак Нгуэн

Игрокй «Ференцвароша» Токмак Нгуэн забил мяч в ворота «Динамо» (2:2) во втором туре Лиги чемпионов.

Его гол претендует на звание лучшего во втором туре Лиги чемпионов.

Также в списке номинантов:

Маркус Тюрам («Боруссия» М) в матче с «Реалом» (2:2);
Йозуа Киммих («Бавария») в матче с «Локомотивом» (2:1);
Дуван Сапата («Аталанта») в матче с «Аяксом» (2:2).

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Источник — УЕФА

(11 голосов)

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Комментарии
    solart1964
      solart1964, 29.10.2020 07:47
    0
    Судя по всему, Сидор вчера игру сделал. И гол из-под него забили, и удалился на ровном месте..
    Ссылка
    solart1964
      solart1964, 29.10.2020 07:47
    0
    Судя по всему, Сидор вчера игру сделал. И гол из-под него забили, и удалился на ровном месте..
    Ссылка
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