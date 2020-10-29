Мяч Нгуэна в ворота Динамо номинирован на звание лучшего гола в ЛЧ

Игрокй «Ференцвароша» Токмак Нгуэн забил мяч в ворота «Динамо» (2:2) во втором туре Лиги чемпионов.

Его гол претендует на звание лучшего во втором туре Лиги чемпионов.

Также в списке номинантов:

Маркус Тюрам («Боруссия» М) в матче с «Реалом» (2:2);

Йозуа Киммих («Бавария») в матче с «Локомотивом» (2:1);

Дуван Сапата («Аталанта») в матче с «Аяксом» (2:2).