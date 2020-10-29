Мяч Нгуэна в ворота Динамо номинирован на звание лучшего гола в ЛЧ

Игрокй «Ференцвароша» Токмак Нгуэн забил мяч в ворота «Динамо» (2:2) во втором туре Лиги чемпионов.
Его гол претендует на звание лучшего во втором туре Лиги чемпионов.
Также в списке номинантов:
Маркус Тюрам («Боруссия» М) в матче с «Реалом» (2:2);
Йозуа Киммих («Бавария») в матче с «Локомотивом» (2:1);
Дуван Сапата («Аталанта») в матче с «Аяксом» (2:2).
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Источник — УЕФА
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