ЛЕВЧЕНКО: «После удаления Сидорчука игроки Динамо сломались психологически»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал выездную ничью киевского «Динамо» с венгерским «Ференцварошем» (2:2) в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Два совершенно разных тайма в исполнении «Динамо». Первый - хорошо позиционно, движение, комбинации. Второй тайм - явно провалили. Физически подсели, после 1:2 и удаления Сидорчука - сломались психологически. 2:2, по-моему, закономерный результат», - написал Левченко в Twitter.
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Источник — Twitter
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