Фрэнк ЛЭМПАРД: «Появление Абрамовича на матче — приятный сюрприз»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал присутствие владельца клуба Романа Абрамовича на выездном матче Лиги чемпионов с «Краснодаром» (4:0).

«Я знал, что он присутствует на игре, и это была радостная новость. Я всегда ощущаю поддержку владельца клуба, независимо от того, находится ли он на трибунах или нет. Для меня и команды его появление на матче стало приятным сюрпризом.

Мне не удалось увидеться с ним, поскольку к моменту начала разминки его еще не было на стадионе. Я рад, что нам удалось забить четыре гола, оставить свои ворота в неприкосновенности и, надеюсь, доставить ему положительные эмоции», — отметил Лэмпард.