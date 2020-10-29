Фрэнк ЛЭМПАРД: «Появление Абрамовича на матче — приятный сюрприз»

Владелец «Челси» посетил выездной поединок «синих» с «Краснодаром» в Лиге чемпионов (4:0)

  • 29.10.2020 05:33
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Фрэнк ЛЭМПАРД: «Появление Абрамовича на матче — приятный сюрприз»
© ФК Челси. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал присутствие владельца клуба Романа Абрамовича на выездном матче Лиги чемпионов с «Краснодаром» (4:0).

«Я знал, что он присутствует на игре, и это была радостная новость. Я всегда ощущаю поддержку владельца клуба, независимо от того, находится ли он на трибунах или нет. Для меня и команды его появление на матче стало приятным сюрпризом.

Мне не удалось увидеться с ним, поскольку к моменту начала разминки его еще не было на стадионе. Я рад, что нам удалось забить четыре гола, оставить свои ворота в неприкосновенности и, надеюсь, доставить ему положительные эмоции», — отметил Лэмпард.

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Источник — ФК Челси

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