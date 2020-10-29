Фрэнк ЛЭМПАРД: «Появление Абрамовича на матче — приятный сюрприз»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал присутствие владельца клуба Романа Абрамовича на выездном матче Лиги чемпионов с «Краснодаром» (4:0).
«Я знал, что он присутствует на игре, и это была радостная новость. Я всегда ощущаю поддержку владельца клуба, независимо от того, находится ли он на трибунах или нет. Для меня и команды его появление на матче стало приятным сюрпризом.
Мне не удалось увидеться с ним, поскольку к моменту начала разминки его еще не было на стадионе. Я рад, что нам удалось забить четыре гола, оставить свои ворота в неприкосновенности и, надеюсь, доставить ему положительные эмоции», — отметил Лэмпард.
Источник — ФК Челси
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