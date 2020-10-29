Франк БОЛИ: «Фантастические ощущения от забитого мяча»

27-летний ивуарийский футболист «Ференцвароша» Франк Боли подвел итоги ничьей с киевским «Динамо» (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Фантастические ощущения от забитого мяча и набранного очка! Все игроки сегодня что-то привнесли в команду. Все сражались, благодаря чему мы и добились ничьей», — отметил Боли.
Боли отметился голом на 90-й минуте встречи, сделав счет 2:2.
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Источник — УЕФА
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