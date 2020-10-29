Денеш ДИБУШ: «Первый тайм Ференцварошу не удался»

Голкипер «Ференцвароша» Денеш Дибуш подвел итоги ничьей с киевским «Динамо» (2:2) в Лиге чемпионов.
«По первому тайму нельзя было сказать, что все закончится так. Надо признать, что мы недостаточно хорошо играли. Нам не хватало агрессивности. Первый тайм нам не удался», — отметил Дибуш.
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Источник — УЕФА
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