Токмак НГУЭН: «Удивлен тому, как здорово играло Динамо»

Футболист «Ференцвароша» прокомментировал матч с киевским клубом в Лиге чемпионов (2:2)

  • 29.10.2020 04:26
  • 709 просмотров
  • 1 комментарий
Токмак НГУЭН: «Удивлен тому, как здорово играло Динамо»
© ФК Ференцварош. Токмак Нгуэн

27-летний форвард «Ференцвароша» Токмак Нгуэн подвел итоги поединка с киевским «Динамо» (2:2) в Лиге чемпионов.

«Это был очень трудный матч. Я был немного удивлен тому, как здорово играло «Динамо». 2:2 — хороший результат. Считаю, что ничья — справедливый исход матча», — считает Нгуэн.

Токмак отметился забитым мячом на 59-й минуте встречи.

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Источник — УЕФА

(8 голосов)

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Комментарии
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 29.10.2020 04:48
    0
    Чего удивляться. Динамо боевая команда, хоть и привыкли играть в трусливый футбол.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 29.10.2020 04:48
    0
    Чего удивляться. Динамо боевая команда, хоть и привыкли играть в трусливый футбол.
    Ссылка
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