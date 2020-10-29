Токмак НГУЭН: «Удивлен тому, как здорово играло Динамо»

27-летний форвард «Ференцвароша» Токмак Нгуэн подвел итоги поединка с киевским «Динамо» (2:2) в Лиге чемпионов.
«Это был очень трудный матч. Я был немного удивлен тому, как здорово играло «Динамо». 2:2 — хороший результат. Считаю, что ничья — справедливый исход матча», — считает Нгуэн.
Токмак отметился забитым мячом на 59-й минуте встречи.
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Источник — УЕФА
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