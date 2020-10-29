Андреа ПИРЛО: «Барселона опережает нас в развитии»

Наставник «Ювентуса» рассказал о поражении от каталонского клуба (0:2)

  • 29.10.2020 03:17
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Андреа ПИРЛО: «Барселона опережает нас в развитии»
© ФК Ювентус. Андреа Пирло

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги поражения от «Барселоны» (0:2) в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знали, что это будет сложный матч против команды, которая умеет играть в футбол и опережает нас в своем развитии. У них есть футболисты, которые привыкли так играть, а у нас многие проводили всего лишь второй матч в Лиге чемпионов.

Думаю, эта игра поможет нам вырасти. Надеюсь, некоторые из ключевых игроков скоро вернутся в строй, тяжело проводить несколько матчей подряд одним составом. Артур, Бентанкур, Рабьо и другие игроки еще очень молоды, но мы хотим набраться опыта и как можно скорее начать играть на равных с такими командами, как «Барселона», — считает Пирло.

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Источник — УЕФА

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