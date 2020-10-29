Сергей РЕБРОВ: «Динамо — сложный соперник»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился впечатлениями о ничьей с киевским «Динамо» (2:2) в поединке группового раунда Лиги чемпионов.

«Извините, у меня пропал голос. Мы можем быть довольны — несмотря на то, что мы проиграли первый тайм, второй мы провели намного лучше. Гол Токмака придал нам важный импульс. Каждый может быть доволен добытым очком.

Нам было сложно, ведь у многих наших игроков нет опыта вступления в Лиге чемпионов, в отличие от футболистов киевского «Динамо». Киевляне — сложный соперник, особенно в первом тайме. Нам удалось исправить свои ошибки, сыграть агрессивно и контролировать мяч. Мы атаковали даже после пропущенных мячей. Этот матч был очень важным для обеих команд. Я рад, что мои игроки поняли, каких изменений я жду от них во втором тайме. Нам очень помог наш первый гол», — сказал Ребров.