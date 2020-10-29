Ребров потерял голос на матче с Динамо

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров сорвал голос во время поединка группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (2:2).
«Извините, я потерял мой голос», — первым делом сообщил охрипший Ребров журналистам на послематчевой пресс-конференции. Во время матча Ребров очень активно подсказывал своим подопечным.
Это первые очки, которые взяли «Ференцварош» и «Динамо» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
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Источник — Nemzeti Sport
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