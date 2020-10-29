Оценки матча Ференцварош — Динамо. Лучшие — Буяльский, Караваев и Забарный

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» (2:2).

Лучшими игроками матча в составе «Динамо» стали Виталий Буяльский, Александр Караваев и Илья Забарный. Все они получили по 6,5 баллов.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Ференцварош» – «Динамо» — 2:2:

Замены «Ференцвароша»: Лайдуни - 6,0; Мак - 6,5; Боли - 6,5; Ботко - б/о; Двали - б/о.

Замены «Динамо»: Гармаш - б/о; Вербич - б/о; Белуцэ - б/о; Родригес - б/о.