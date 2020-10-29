Барселона впервые в истории обыграла Ювентус в Турине

В поединке группового раунда Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на выезде одержала победу над «Ювентусом» со счетом 2:0.
Матч прошел на туринском стадионе «Альянц Стадиум», домашней арене «Ювентуса». Примечательно, что это первая в истории победа «Барселоны» над «Ювентусом» в Турине.
Всего команды провели между собой 16 матчей во всех турнирах. На счету «Барселоны» 7 побед, 4 ничьих и 5 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 23-17.
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