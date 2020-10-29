Александр КАРАВАЕВ: «Должны были забивать третий-четвертый гол»

Защитник «Динамо» прокомментировал поединок с «Ференцварошем» (2:2)

  • 29.10.2020 00:48
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Александр КАРАВАЕВ: «Должны были забивать третий-четвертый гол»
© ФК Динамо. Александр Караваев

После игры с «Ференцварошем» (2:2) защитник «Динамо» не скрывал разочарования результатом.

«И концентрация, и физические кондиции были на должном уровне. На второй тайм мы выходили полные энергии, договаривались продолжать в том же духе, контролировать игру. Пропустили необязательный гол, но продолжали вести игру. Скорее всего, подвела реализация, должны были забивать третий-четвертый гол, и тогда было бы все по-другому», - сказал Караваев.

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Источник — ФК Динамо Киев

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