Александр КАРАВАЕВ: «Должны были забивать третий-четвертый гол»

После игры с «Ференцварошем» (2:2) защитник «Динамо» не скрывал разочарования результатом.

«И концентрация, и физические кондиции были на должном уровне. На второй тайм мы выходили полные энергии, договаривались продолжать в том же духе, контролировать игру. Пропустили необязательный гол, но продолжали вести игру. Скорее всего, подвела реализация, должны были забивать третий-четвертый гол, и тогда было бы все по-другому», - сказал Караваев.