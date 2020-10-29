Денис БОЙКО: «Забив один мяч, Ференцварош почувствовал кровь»

Денис Бойко в матче с «Ференцварошем» (2:2) провел первый матч в Лиге чемпионов, заменив в рамке Георгия Бущана, у которого диагностировали коронавирус.

«Хотелось победить. Игра нам давалась, первый тайм выиграли 2:0 и по ходу матча все шло хорошо. После первого пропущенного мяча мы сели ниже и «Ференцварош» стал больше флангами атаковать, делать забросы. К сожалению, закончили 2:2. Не скажу, что это хороший результат для нас, исходя из того, как развивался матч».

«Что пошло не так? После первого пропущенного нами мяча «Ференцварош» почувствовал кровь и начал больше атаковать. Им терять было нечего, они пошли большими силами вперед – и это был один из ключевых моментов матча».

«Мы выполняли установку тренера, играли хорошо. Не скажу, что «Ференцварош» изменил как-то свою игру. Повторюсь: повлиял первый пропущенный нами мяч. После этого все изменилось», - сказал Денис Бойко после игры.