Белуце дебютировал в Динамо

Полузащитник «Динамо» Тудор Белуце дебютировал в составе «Динамо». В поединке второго тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ференцварошем» (2:2) 21-летний хавбек вышел на поле на 89-й минуте встречи, заменив Шапаренко.

Через минуту после появления румына киевляне пропустили второй мяч. Причем, Белуце задержался у своих ворот, позволив избежать офсайда Франку Боли, который забил второй мяч в ворота «Динамо».