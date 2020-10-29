Белуце дебютировал в Динамо

Румынский полузащитник провел первый матч за «бело-голубых»

  • 29.10.2020 00:05
  • 761 просмотр
  • 5 комментариев
Белуце дебютировал в Динамо
© ФК Динамо. Тудор Белуце

Полузащитник «Динамо» Тудор Белуце дебютировал в составе «Динамо». В поединке второго тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ференцварошем» (2:2) 21-летний хавбек вышел на поле на 89-й минуте встречи, заменив Шапаренко.

Через минуту после появления румына киевляне пропустили второй мяч. Причем, Белуце задержался у своих ворот, позволив избежать офсайда Франку Боли, который забил второй мяч в ворота «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 29.10.2020 00:37
    +2
    красава, нове дно до уже присутніх прибуло, бля(((
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    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 00:28
    +4
    куйові заміни були у Динамо, все потрібно було раніше робити, а не чекати останніх хвилин
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    presburg
      presburg, 29.10.2020 00:23
    +6
    він вийшлв і через нього не був овсайд при другому голі..заспав і не витримав лінію..був на полі 2 сек. і привіз гол..((
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    Den4ik123
    online
      Den4ik123, 29.10.2020 00:21
    +1
    ах, он румун, тогда понятно
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    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 29.10.2020 00:20
    +4
    Зачем чужих тянуть зачем он ДК нужен.
    Ссылка
    presburg
      presburg, 29.10.2020 00:23
    +6
    він вийшлв і через нього не був овсайд при другому голі..заспав і не витримав лінію..був на полі 2 сек. і привіз гол..((
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 00:28
    +4
    куйові заміни були у Динамо, все потрібно було раніше робити, а не чекати останніх хвилин
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 29.10.2020 00:20
    +4
    Зачем чужих тянуть зачем он ДК нужен.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 29.10.2020 00:37
    +2
    красава, нове дно до уже присутніх прибуло, бля(((
    Ссылка
    Den4ik123
    online
      Den4ik123, 29.10.2020 00:21
    +1
    ах, он румун, тогда понятно
    Ссылка
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