ВИДЕО. Боли наказал Динамо. Ференцварош сравнял счет на последней минуте

28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» принимал «Динамо».
Футболисты венгерской команды сумели свести матч вничью. «Ференцварош» сравнял счет на последней минуте.
Франк Боли наказал киевлян за пассивную игру во втором тайме и ненужное удаление Сергея Сидорчука.
ГОЛ! 2:2. Франк Боли, 90 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.