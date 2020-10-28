Защитник Интера: «Заслуживали победы в матче с Шахтером»

Алессандро Бастони – о матче «Шахтер» - «Интер»

  • 28.10.2020 23:18
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Защитник Интера: «Заслуживали победы в матче с Шахтером»
© twitter.com/Inter. Алессандро Бастони

Вчера, 27 октября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов дома сыграл вничью 0:0 с «Интером». Защитник гостей Алессандро Бастони заявил, что его команда заслуживала большего:

«Мы определенно заслуживали победы. Но когда не получается выиграть, важно не проиграть. Давайте не забывать, что «Шахтер» обыграл «Реал» на прошлой неделе.

Но для нас это ничего не значит. Мы постараемся обыграть «Реал», как старались победить «Шахтер».

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Источник — УЕФА

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