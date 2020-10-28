МАРЛОС: «Мы стали более сплочены как команда»

Хавбек «Шахтера» - о ничьей в матче с «Интером»

  • 28.10.2020 21:31
  • 751 просмотр
  • 2 комментария
МАРЛОС: «Мы стали более сплочены как команда»
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Вчера, 27 октября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов дома сыграл вничью 0:0 с «Интером». Полузащитник «Горняков» Марлос поделился впечатлениями от матча:

«Это важная ничья, против очень трудного соперника. Тактически они очень сильны. Они очень хорошо защищаются.

Мы играли на своих лимитах, но я очень счастлив, потому что я вижу, что команда очень сплочена, мы находимся на правильном пути.

По сравнению с матчем против «Интера» в августе мы очень поменялись. Мы стали более сплочены, более компактны как команда. Мы знали, насколько важна эта игра, и поэтому есть положительный результат.

Игроки, которые играли сегодня, важны для команды. Они показали талант и большую смелость, играя с «Реалом».

Из-за трудностей, которые мы сейчас переживаем, нам пришлось поменять состав, но у нас есть важные игроки, которые сейчас вне состава. Но я надеюсь, что они выздоровеют, и мы станем еще сильнее».

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
    Ukraine
    online
      Ukraine, 28.10.2020 21:43
    +1
    Поважаю Марлоса як футболіста, людину, капітана.
    Так тримати!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 21:34
    0
    Это правда.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 28.10.2020 21:43
    +1
    Поважаю Марлоса як футболіста, людину, капітана.
    Так тримати!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 21:34
    0
    Это правда.
    Ссылка
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