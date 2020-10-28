МАРЛОС: «Мы стали более сплочены как команда»

Вчера, 27 октября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов дома сыграл вничью 0:0 с «Интером». Полузащитник «Горняков» Марлос поделился впечатлениями от матча:

«Это важная ничья, против очень трудного соперника. Тактически они очень сильны. Они очень хорошо защищаются.

Мы играли на своих лимитах, но я очень счастлив, потому что я вижу, что команда очень сплочена, мы находимся на правильном пути.

По сравнению с матчем против «Интера» в августе мы очень поменялись. Мы стали более сплочены, более компактны как команда. Мы знали, насколько важна эта игра, и поэтому есть положительный результат.

Игроки, которые играли сегодня, важны для команды. Они показали талант и большую смелость, играя с «Реалом».

Из-за трудностей, которые мы сейчас переживаем, нам пришлось поменять состав, но у нас есть важные игроки, которые сейчас вне состава. Но я надеюсь, что они выздоровеют, и мы станем еще сильнее».