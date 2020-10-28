Ювентус – Барселона. Месси и Дибала выйдут в основе

Сегодня «Ювентус» во втором туре Лиги чемпионов дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву. Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ювентус»: Щенсны – Бонуччи, Демирал, Данило, – Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Кулусевски – Дибала, Кьеза, Мората
Запасные: Пинсольо, Буффон, Артур, Рэмси, МакКенни, Бернардески, Де Винтер, Фработта, Портанова, Риччо
«Барселона»: Нето – Альба, Ленгле, Араужо, Серхи Роберто – Де Йонг, Пянич, Педри – Дембеле, Гризманн, Месси
Запас: Пенья, Тенас, Дест, Бускетс, Аленья, Браутвейт, Пуиг, Тринкау, Фати, Фирпо
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.