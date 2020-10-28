Ювентус – Барселона. Месси и Дибала выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч

  • 28.10.2020 21:13
  • 741 просмотр
  • 1 комментарий
Ювентус – Барселона. Месси и Дибала выйдут в основе
© twitter.com/juventusfcen

Сегодня «Ювентус» во втором туре Лиги чемпионов дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву. Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ювентус»: Щенсны – Бонуччи, Демирал, Данило, – Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Кулусевски – Дибала, Кьеза, Мората
Запасные: Пинсольо, Буффон, Артур, Рэмси, МакКенни, Бернардески, Де Винтер, Фработта, Портанова, Риччо

«Барселона»: Нето – Альба, Ленгле, Араужо, Серхи Роберто – Де Йонг, Пянич, Педри – Дембеле, Гризманн, Месси
Запас: Пенья, Тенас, Дест, Бускетс, Аленья, Браутвейт, Пуиг, Тринкау, Фати, Фирпо

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 28.10.2020 21:25
    -1
    Барселона! Вперед к победе!
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