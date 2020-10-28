Фабио КАПЕЛЛО: «УЕФА дал Шахтеру преимущество в матче с Интером»

Легендарный тренер – о матче «Шахтер» - «Интер»

  • 28.10.2020 20:46
  • 8347 просмотров
  • 15 комментариев
Фабио КАПЕЛЛО: «УЕФА дал Шахтеру преимущество в матче с Интером»
© twitter.com/Inter

Вчера «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов дома сыграл вничью 0:0 с «Интером». На матче присутствовали болельщики, и легендарный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что УЕФА дал «Шахтеру» незаслуженное преимущество над соперником:

«Я считаю, что несправедливо, когда одни команды имеют поддержку болельщиков в домашних матчах, а другие — нет. УЕФА должен руководствоваться своими правилами, а не решениями местных властей.

К примеру, в Италии болельщики на всех матчах под запретом, и все домашние поединки итальянских команд проходят при пустых трибунах. А вот в недавнем матче «Интера» против «Шахтера» в Киеве УЕФА дал преимущество хозяевам, поскольку на трибуны пропустили 15 000 болельщиков. А это существенно!

Получается, что такие команды, как «Шахтер», «Динамо» Киев, «Порту» и другие получают преимущество, а это неправильно».

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Источник — Football-Italia

(62 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
      Sentinel, 28.10.2020 22:03
    0
    Итальянцы растащили заразу по всей Европе, а теперь жалуются на несправедливость. Несправедливо было пускать туристов из Китая целых 2 месяца и ничего не предпринимать.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 28.10.2020 21:56
    +1
    О Краснодаре, Зените, Локомотиве тактично умолчал, потому что там денежку платили?
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 28.10.2020 21:45
    +1
    Капело сказал, как в лужу перднул
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.10.2020 21:44
    0
    JekFunny, 28.10.2020 21:26
    О, теперь ясно с кем Сабо бухает постоянно
    У Сабо много недостатков, но он не только не бухает, но и не переносит выпивох.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 28.10.2020 21:30
    +1
    пшол на**й в таком случае)
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 28.10.2020 21:29
    +3
    Я от Капелло не ожидал такой ереси,в чужой монастырь со своим уставом не ходят
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 28.10.2020 21:26
    0
    Фабио - итальянский брат Джозефа Сабо
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 21:26
    0
    О, теперь ясно с кем Сабо бухает постоянно
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
      Pavel Yakimovich, 28.10.2020 21:21
    +2
    эм.... так уефа ж вроде решил, что можно 30%
    это ж итальянские местные власти влезли
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 28.10.2020 21:13
    0
    Пенсіонер вирішив про себе нагадати! Що таке 15 тис для 70-тисячного стадіону,та ще й поділені вілстанню?Нічого. Просто дехто вирішив подивитись матч "вживу" а не по телевізору. А по друге хто заважає тим країнам якісно боротись з поширенням ковіду а не страйкувати з приводу носіння масок?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 28.10.2020 21:07
    +3
    Вздор, так что если в половине будет стран эпидемия, а в др нет то терять зрителей, $ и тд неизвестно ск времени, зачем?!
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 28.10.2020 21:00
    +5
    Я думаю даже командам-гостям приятней играть при болельщиках.
    Ссылка
    Женя Чайка
      Женя Чайка, 28.10.2020 20:59
    +4
    Надо было макаронникам забивать чтоб глупости неговорили.
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 28.10.2020 20:54
    +6
    Ай-я-яй
    Обидели мышку, написали в норку. Хоть бы не позорился подобными высказываниями.
    Ссылка
    Александр Френкель
      Александр Френкель, 28.10.2020 20:51
    +13
    То есть клубы со стадионами на 50-100 тысяч всегда имели бОльшее преимущество над более маленькими клубами. Что же Капелло тогда не озадачивался?
    Ссылка
    Александр Френкель
      Александр Френкель, 28.10.2020 20:51
    +13
    То есть клубы со стадионами на 50-100 тысяч всегда имели бОльшее преимущество над более маленькими клубами. Что же Капелло тогда не озадачивался?
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 28.10.2020 20:54
    +6
    Ай-я-яй
    Обидели мышку, написали в норку. Хоть бы не позорился подобными высказываниями.
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 28.10.2020 21:00
    +5
    Я думаю даже командам-гостям приятней играть при болельщиках.
    Ссылка
    Женя Чайка
      Женя Чайка, 28.10.2020 20:59
    +4
    Надо было макаронникам забивать чтоб глупости неговорили.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 28.10.2020 21:29
    +3
    Я от Капелло не ожидал такой ереси,в чужой монастырь со своим уставом не ходят
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 28.10.2020 21:07
    +3
    Вздор, так что если в половине будет стран эпидемия, а в др нет то терять зрителей, $ и тд неизвестно ск времени, зачем?!
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
      Pavel Yakimovich, 28.10.2020 21:21
    +2
    эм.... так уефа ж вроде решил, что можно 30%
    это ж итальянские местные власти влезли
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 28.10.2020 21:56
    +1
    О Краснодаре, Зените, Локомотиве тактично умолчал, потому что там денежку платили?
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 28.10.2020 21:45
    +1
    Капело сказал, как в лужу перднул
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 28.10.2020 21:30
    +1
    пшол на**й в таком случае)
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 28.10.2020 22:03
    0
    Итальянцы растащили заразу по всей Европе, а теперь жалуются на несправедливость. Несправедливо было пускать туристов из Китая целых 2 месяца и ничего не предпринимать.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.10.2020 21:44
    0
    JekFunny, 28.10.2020 21:26
    О, теперь ясно с кем Сабо бухает постоянно
    У Сабо много недостатков, но он не только не бухает, но и не переносит выпивох.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 28.10.2020 21:26
    0
    Фабио - итальянский брат Джозефа Сабо
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 21:26
    0
    О, теперь ясно с кем Сабо бухает постоянно
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 28.10.2020 21:13
    0
    Пенсіонер вирішив про себе нагадати! Що таке 15 тис для 70-тисячного стадіону,та ще й поділені вілстанню?Нічого. Просто дехто вирішив подивитись матч "вживу" а не по телевізору. А по друге хто заважає тим країнам якісно боротись з поширенням ковіду а не страйкувати з приводу носіння масок?
    Ссылка
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