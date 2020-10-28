Фабио КАПЕЛЛО: «УЕФА дал Шахтеру преимущество в матче с Интером»

Вчера «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов дома сыграл вничью 0:0 с «Интером». На матче присутствовали болельщики, и легендарный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что УЕФА дал «Шахтеру» незаслуженное преимущество над соперником:

«Я считаю, что несправедливо, когда одни команды имеют поддержку болельщиков в домашних матчах, а другие — нет. УЕФА должен руководствоваться своими правилами, а не решениями местных властей.

К примеру, в Италии болельщики на всех матчах под запретом, и все домашние поединки итальянских команд проходят при пустых трибунах. А вот в недавнем матче «Интера» против «Шахтера» в Киеве УЕФА дал преимущество хозяевам, поскольку на трибуны пропустили 15 000 болельщиков. А это существенно!

Получается, что такие команды, как «Шахтер», «Динамо» Киев, «Порту» и другие получают преимущество, а это неправильно».