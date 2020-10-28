Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы близки к выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов»

Вчера «Манчестер Сити» добыл вторую победу в двух матчах в нынешней Лиге чемпионов, обыграв на выезде «Марсель» со счетом 3:0.

Наставник «Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча:

«Было важно начать с двух побед в Лиге чемпионов. Теперь мы близки к выходу в 1/8 финала, но все еще находимся в самом начале пути. Мы становимся лучше. Меня очень порадовал характер, который я видел с начала игры.

То, как мы прессинговали, как мы пытались играть... Мы были безумно терпеливыми и искали правильные моменты, нужный темп, не пропускали контратаки. Это стало ключевым моментом матча.

Мы хорошо оборонялись в штрафной. В целом, это было хорошее выступление, поскольку я знаю, насколько непросто действовать так в еврокубках».