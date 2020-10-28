Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы близки к выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов»

Наставник «Манчестер Сити» - о победе над «Марселем»

  • 28.10.2020 20:22
  • 909 просмотров
  • 0 комментариев
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы близки к выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов»
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Вчера «Манчестер Сити» добыл вторую победу в двух матчах в нынешней Лиге чемпионов, обыграв на выезде «Марсель» со счетом 3:0.

Наставник «Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча:

«Было важно начать с двух побед в Лиге чемпионов. Теперь мы близки к выходу в 1/8 финала, но все еще находимся в самом начале пути. Мы становимся лучше. Меня очень порадовал характер, который я видел с начала игры.

То, как мы прессинговали, как мы пытались играть... Мы были безумно терпеливыми и искали правильные моменты, нужный темп, не пропускали контратаки. Это стало ключевым моментом матча.

Мы хорошо оборонялись в штрафной. В целом, это было хорошее выступление, поскольку я знаю, насколько непросто действовать так в еврокубках».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности