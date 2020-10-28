Серхио РАМОС: «Чрезвычайно важная ничья»

34-летний защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос подвел итоги поединка с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2) в Лиге чемпионов.
«Чрезвычайно важная ничья. Мы должны продолжать совершенствоваться, мы должны продолжать работать», — написал Рамос.
«Реал» проигрывал со счетом 0:2 по ходу матча, но сумел вырвать ничью, забив на 87-й и 90-й минутах встречи.
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