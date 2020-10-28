Серхио РАМОС: «Чрезвычайно важная ничья»

Футболист «Реала» рассказал о матче с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2)

  • 28.10.2020 18:52
  • 481 просмотр
  • 1 комментарий
Серхио РАМОС: «Чрезвычайно важная ничья»
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

34-летний защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос подвел итоги поединка с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2) в Лиге чемпионов.

«Чрезвычайно важная ничья. Мы должны продолжать совершенствоваться, мы должны продолжать работать», — написал Рамос.

«Реал» проигрывал со счетом 0:2 по ходу матча, но сумел вырвать ничью, забив на 87-й и 90-й минутах встречи.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 19:04
    0
    Для вас уже ничья важная?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 19:04
    0
    Для вас уже ничья важная?
    Ссылка
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