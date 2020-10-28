Андрей ПЯТОВ: «Евро, наверное, будет моим последним турниром в сборной»

Вратарь готов завершить карьеру в национальной команде

  • 28.10.2020 18:53
  • 497 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Евро, наверное, будет моим последним турниром в сборной»
© uaf.ua

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов готов вскоре завершить выступления в сборной Украины, однако пока не готов прекращать выступления в целом.

— Насколько я понимаю, вы сами для себя еще не решили, когда повесите перчатки на гвоздь. Правильно?
— Да. Во время карантина я общался с Игорем Цыганыком и говорил, что как для игрока сборной Евро-2021 для меня, наверное, будет последним турниром. Но то, что я завершаю карьеру следующим летом, как написали, это – нонсенс. Как минимум, это некорректно по отношению ко мне.

— Вы говорили, что для вас примером в плане вратарского мастерства является Джанлуиджи Буффон, который и в свои 42 года выходит на поле..
— Для меня не только Буффон является примером, но и Саша Шовковский, который за свою карьеру достиг многого и играл на высоком уровне очень долго. Сколько я буду играть? Все будет зависеть от настроя и от травм. Слава Богу, травмы обходят стороной. Да, Covid-19 немного выбил из колеи, у нас многие в команде переболели и сейчас набирают кондиции. В то же время наши молодые игроки воспользовались шансом в Лиге чемпионов – в матчах с «Реалом» и «Интером» показали, чего они стоят. Я очень горд тем, что в «Шахтере» подрастает такая молодежь.

Читайте полную версию интервью Андрея Пятова Sport.ua

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 28.10.2020 18:58
    +1
    Если возьмут! А то уже и Каштру разочаровался.
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 18:57
    -2
    А может и не будет.
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    zzg77
    online
      zzg77, 28.10.2020 18:58
    +1
    Если возьмут! А то уже и Каштру разочаровался.
    Ссылка
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