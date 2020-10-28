Андрей ПЯТОВ: «Понимал, что с нашим везением группы смерти не избежать»

Голкипер «Шахтера» хотел бы сыграть с «Ливерпулем»

  • 28.10.2020 17:41
  • 1407 просмотров
  • 12 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Понимал, что с нашим везением группы смерти не избежать»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

36-летний вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, хотел ли он для «горняков» «группу смерти» в Лиге чемпионов.

— После двух туров «Шахтер» вместе с «Боруссией» возглавляет группу B…
— Теперь вы понимаете, какое значение будет иметь «спарка» с Менхенгладбахом. После жеребьевки Лиги чемпионов в «Шахтер» мало кто верил в группе с «Реалом», «Интером» и «Боруссией». Думаю, четыре очка после двух туром нам тоже никто не прогнозировал. Мы подняли планку и должны ее удерживать.

Помню, когда я только пришел в «Шахтер», мы обыграли в стартовых двух турах «Селтик» и «Бенфику», а потом четыре игры подряд проиграли и никуда не вышли.

— Перед жеребьевкой вы угадали двух соперников – «Боруссию» и «Интер». При этом из первой корзины хотели «Ливерпуль». Вы хотели для «Шахтера» «группу смерти»?
— Я понимал, что с нашим везением нам этого не избежать (смеется). «Ливерпуль» я хотел, потому что с ним не играл никогда. С «Интером» нам, наверное, после 0:5 судьба велела еще раз сыграть. А касательно «Боруссии» Менхенгладбах была чуйка, что они нам попадутся с четвертой корзины.

Читайте полную версию интервью Андрея Пятова Sport.ua

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 19:13
    0
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 19:09
    Шпротик тебе лучше получается рекламировать бытовую технику леберти чем о футболе что то писать
    Тимофей днонецкий, у тебя юмор, как у школьника днонецкого. Видимо правду говорят, что днонецк - это лентяи, алкаши и самые тупые в мире школьники.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 19:09
    -1
    J0e777, 28.10.2020 18:54
    Сепарня, тебе Динамо Киев покоя не даёт? Тимофеючка, ты галимый закомплексованный донбасос. Устройся на работу, заведи девушку. А то, так и сгниешь на ботоферме
    Шпротик тебе лучше получается рекламировать бытовую технику леберти чем о футболе что то писать
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 19:05
    0
    FACE_CONTROL, 28.10.2020 18:56
    Шпрот, слейся уже.
    Сепарня немытая, тебя раздражает присутствие на сайте болельщиков Динамо Киев?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 19:01
    0
    FACE_CONTROL, 28.10.2020 18:56
    Шпрот, слейся уже.
    Тимофеючка, ты бы, ради приличия отвечала с того аккаунта, на который я тебе написал
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 28.10.2020 18:57
    0
    Какая группа смерти всегда? Загреб и Аталанта? Ну да. Впервые не шаровая группа за долгие годы.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 18:56
    -1
    J0e777, 28.10.2020 18:54
    Сепарня, тебе Динамо Киев покоя не даёт? Тимофеючка, ты галимый закомплексованный донбасос. Устройся на работу, заведи девушку. А то, так и сгниешь на ботоферме
    Шпрот, слейся уже.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 18:54
    -1
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 18:30
    Ты брат семирамида статист,где ваши очи Динамоботы?или ты по владению мячом
    и угловым собрался выходить в евровесну со своим динамо??
    Сепарня, тебе Динамо Киев покоя не даёт? Тимофеючка, ты галимый закомплексованный донбасос. Устройся на работу, заведи девушку. А то, так и сгниешь на ботоферме
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 18:30
    -8
    Newvlad, 28.10.2020 18:04
    Судя по статистике - владение мячом, удары по воротам, угловые как раз исключительно благодаря везению Шахтер взял свои очки. Букмекеры уже оценили донецкий уровень и в киевском матче с Боруссией фаворитами являются как раз немцы. Так что без фарта Шахте и тут тяжко будет.
    Ты брат семирамида статист,где ваши очи Динамоботы?или ты по владению мячом
    и угловым собрался выходить в евровесну со своим динамо??
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 18:13
    -5
    Newvlad, 28.10.2020 18:04
    Судя по статистике - владение мячом, удары по воротам, угловые как раз исключительно благодаря везению Шахтер взял свои очки. Букмекеры уже оценили донецкий уровень и в киевском матче с Боруссией фаворитами являются как раз немцы. Так что без фарта Шахте и тут тяжко будет.
    Вы бы лучше думали и переживали за своих автобусников и хотя бы один гол в Лиге Чемпионов.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 28.10.2020 18:09
    +1
    Newvlad, 28.10.2020 18:04
    Судя по статистике - владение мячом, удары по воротам, угловые как раз исключительно благодаря везению Шахтер взял свои очки. Букмекеры уже оценили донецкий уровень и в киевском матче с Боруссией фаворитами являются как раз немцы. Так что без фарта Шахте и тут тяжко будет.
    С Реалом фарт был на стороне Реала. По моментам там 3-7
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 28.10.2020 18:08
    0
    Newvlad, 28.10.2020 18:04
    Судя по статистике - владение мячом, удары по воротам, угловые как раз исключительно благодаря везению Шахтер взял свои очки. Букмекеры уже оценили донецкий уровень и в киевском матче с Боруссией фаворитами являются как раз немцы. Так что без фарта Шахте и тут тяжко будет.
    Мы два матча были андердогами. С Реалом кэф на Шахту был 12. Так что 2.8 с Гладбахом нормальный кэф. Грузите свои бабосики на соперников Шахты и дальше
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 28.10.2020 18:04
    +6
    Судя по статистике - владение мячом, удары по воротам, угловые как раз исключительно благодаря везению Шахтер взял свои очки. Букмекеры уже оценили донецкий уровень и в киевском матче с Боруссией фаворитами являются как раз немцы. Так что без фарта Шахте и тут тяжко будет.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 28.10.2020 18:04
    +6
    Судя по статистике - владение мячом, удары по воротам, угловые как раз исключительно благодаря везению Шахтер взял свои очки. Букмекеры уже оценили донецкий уровень и в киевском матче с Боруссией фаворитами являются как раз немцы. Так что без фарта Шахте и тут тяжко будет.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 28.10.2020 18:09
    +1
    Newvlad, 28.10.2020 18:04
    Судя по статистике - владение мячом, удары по воротам, угловые как раз исключительно благодаря везению Шахтер взял свои очки. Букмекеры уже оценили донецкий уровень и в киевском матче с Боруссией фаворитами являются как раз немцы. Так что без фарта Шахте и тут тяжко будет.
    С Реалом фарт был на стороне Реала. По моментам там 3-7
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 19:13
    0
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 19:09
    Шпротик тебе лучше получается рекламировать бытовую технику леберти чем о футболе что то писать
    Тимофей днонецкий, у тебя юмор, как у школьника днонецкого. Видимо правду говорят, что днонецк - это лентяи, алкаши и самые тупые в мире школьники.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 19:05
    0
    FACE_CONTROL, 28.10.2020 18:56
    Шпрот, слейся уже.
    Сепарня немытая, тебя раздражает присутствие на сайте болельщиков Динамо Киев?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 19:01
    0
    FACE_CONTROL, 28.10.2020 18:56
    Шпрот, слейся уже.
    Тимофеючка, ты бы, ради приличия отвечала с того аккаунта, на который я тебе написал
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 28.10.2020 18:57
    0
    Какая группа смерти всегда? Загреб и Аталанта? Ну да. Впервые не шаровая группа за долгие годы.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 28.10.2020 18:08
    0
    Newvlad, 28.10.2020 18:04
    Судя по статистике - владение мячом, удары по воротам, угловые как раз исключительно благодаря везению Шахтер взял свои очки. Букмекеры уже оценили донецкий уровень и в киевском матче с Боруссией фаворитами являются как раз немцы. Так что без фарта Шахте и тут тяжко будет.
    Мы два матча были андердогами. С Реалом кэф на Шахту был 12. Так что 2.8 с Гладбахом нормальный кэф. Грузите свои бабосики на соперников Шахты и дальше
    Ссылка
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