Андрей ПЯТОВ: «Понимал, что с нашим везением группы смерти не избежать»

36-летний вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, хотел ли он для «горняков» «группу смерти» в Лиге чемпионов.

— После двух туров «Шахтер» вместе с «Боруссией» возглавляет группу B…

— Теперь вы понимаете, какое значение будет иметь «спарка» с Менхенгладбахом. После жеребьевки Лиги чемпионов в «Шахтер» мало кто верил в группе с «Реалом», «Интером» и «Боруссией». Думаю, четыре очка после двух туром нам тоже никто не прогнозировал. Мы подняли планку и должны ее удерживать.

Помню, когда я только пришел в «Шахтер», мы обыграли в стартовых двух турах «Селтик» и «Бенфику», а потом четыре игры подряд проиграли и никуда не вышли.

— Перед жеребьевкой вы угадали двух соперников – «Боруссию» и «Интер». При этом из первой корзины хотели «Ливерпуль». Вы хотели для «Шахтера» «группу смерти»?

— Я понимал, что с нашим везением нам этого не избежать (смеется). «Ливерпуль» я хотел, потому что с ним не играл никогда. С «Интером» нам, наверное, после 0:5 судьба велела еще раз сыграть. А касательно «Боруссии» Менхенгладбах была чуйка, что они нам попадутся с четвертой корзины.

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