ДОДО: «Отличная игра и очень важное очко»

Защитник «Шахтера» подвел итоги поединка с «Интером» в Лиге чемпионов (0:0)

  • 28.10.2020 17:31
  • 1200 просмотров
  • 2 комментария
ДОДО: «Отличная игра и очень важное очко»
© ФК Шахтер Донецк. Додо

21-летний защитник донецкого «Шахтера» Додо поделился впечатлениями о матче группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера» (0:0).

«Отличная игра, слава Богу, еще одно очень важное очко, которое поможет нам достигнуть цели», — написал Додо.

Додо вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 18:14
    +1
    sharapenkobrevno, 28.10.2020 17:55
    очень хладнокровно играл, как для крайнего защитника. не понимаю только зачем он симулировал возле штрафной интера, стандарты слабая сторона шахты.
    Додо с каждым матчем всё больше и больше радует.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 17:55
    0
    очень хладнокровно играл, как для крайнего защитника. не понимаю только зачем он симулировал возле штрафной интера, стандарты слабая сторона шахты.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 18:14
    +1
    sharapenkobrevno, 28.10.2020 17:55
    очень хладнокровно играл, как для крайнего защитника. не понимаю только зачем он симулировал возле штрафной интера, стандарты слабая сторона шахты.
    Додо с каждым матчем всё больше и больше радует.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 17:55
    0
    очень хладнокровно играл, как для крайнего защитника. не понимаю только зачем он симулировал возле штрафной интера, стандарты слабая сторона шахты.
    Ссылка
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