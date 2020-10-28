ДОДО: «Отличная игра и очень важное очко»

21-летний защитник донецкого «Шахтера» Додо поделился впечатлениями о матче группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера» (0:0).
«Отличная игра, слава Богу, еще одно очень важное очко, которое поможет нам достигнуть цели», — написал Додо.
Додо вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч.
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