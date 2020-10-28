В поединке группового раунда Лиги чемпионов «Порту» дома обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Порту» — «Олимпиакос» — 2:0
Голы: Виейра, 11, Оливейра, 85
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Сержиу Оливейра (Порту).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Виейра (Порту).
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Источник — Футбол 1/2/3
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