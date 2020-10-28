Артем ФРАНКОВ: «Какие же болваны в Боруссии М — Реал же никакущий!»

Специалист считает, что немецкий клуб должен был обыгрывать «сливочных»

  • 28.10.2020 16:28
  • 4181 просмотр
  • 15 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Какие же болваны в Боруссии М — Реал же никакущий!»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги поединка группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Менхенгладбах — «Реал» (2:2). Немецкая команда вела со счетом 2:0, но «сливочные» сумели вырвать ничью, забив на 87-й и 90-й минутах.

«Но какие же болваны в «Боруссии» М. Упустить такого осетра и упустить так глупо... Моментов же была туча третий забить — идиоты, иначе и не скажешь! Я не хочу вникать, что ничья выгоднее «Шахтеру» (или что там еще!), но говорю исключительно о логике событий. Нет, по судейству претензий нет — там мяч не вышел, равно как второй гол БМ чистый как слеза. Но, ИЧСХ, есть в этих грандах нечто сверхъестественное, и тут я не могу не напомнить вам два случая, когда «Динамо» в Киеве выносило соперника как хотело, вело 2:0, но неизменно получало двушку в ответ. Не лечится. Может быть, «Шахтер»... Ну реально — «Реал» же никакущий!!!», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(34 голоса)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 17:41
    0
    Реально, больной человек
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 17:22
    +3
    Igor Krasnenko, 28.10.2020 17:03
    Реал выйдет из группы от увидите
    В следующем году в лиге европы
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 17:20
    +3
    Мда.....кто то ковидом болеет,а кто то умом тронулся на всю голову
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 28.10.2020 17:18
    +3
    Ну вот - проспался и начал нести обычную для себя чушь.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.10.2020 17:16
    +1
    Нк и дибил, и комментарий не менее дибильный
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 28.10.2020 17:06
    +2
    Igor Krasnenko, 28.10.2020 17:03
    Реал выйдет из группы от увидите
    С какого места ? 3?)
    Ссылка
    McLay
      McLay, 28.10.2020 17:05
    +5
    І оце рівень головного редактора?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 28.10.2020 17:03
    +1
    Реал выйдет из группы от увидите
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 28.10.2020 17:01
    +3
    Скорее всего не Реал,а Франков никакущий во всех смыслах
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 16:56
    +2
    Analitik_s_divana, 28.10.2020 16:48
    И какой же гол был идиотский, эксперт?
    В том смысле что он докера пропускает, совершая детские ошибки...
    Ссылка
    Analitik_s_divana
      Analitik_s_divana, 28.10.2020 16:48
    -2
    ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 16:44
    Долговязый бельгиец, как лошара, приспускает идиотские мячи, но наш Лунин всё равно лаку греет. Зидан из ума выжил!!
    И какой же гол был идиотский, эксперт?
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 28.10.2020 16:46
    +7
    А Барселона тогда какая ?) Ещё хуже никакущего реала
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 16:44
    +5
    Долговязый бельгиец, как лошара, приспускает идиотские мячи, но наш Лунин всё равно лаку греет. Зидан из ума выжил!!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 28.10.2020 16:38
    -1
    Муґунот Уух, 28.10.2020 16:37
    эксперт ты, толстый, никакущий, а не Реал никакущий
    Он автобусный лизун.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 28.10.2020 16:37
    +9
    эксперт ты, толстый, никакущий, а не Реал никакущий
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 28.10.2020 16:37
    +9
    эксперт ты, толстый, никакущий, а не Реал никакущий
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 28.10.2020 16:46
    +7
    А Барселона тогда какая ?) Ещё хуже никакущего реала
    Ссылка
    McLay
      McLay, 28.10.2020 17:05
    +5
    І оце рівень головного редактора?
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 16:44
    +5
    Долговязый бельгиец, как лошара, приспускает идиотские мячи, но наш Лунин всё равно лаку греет. Зидан из ума выжил!!
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 17:22
    +3
    Igor Krasnenko, 28.10.2020 17:03
    Реал выйдет из группы от увидите
    В следующем году в лиге европы
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 17:20
    +3
    Мда.....кто то ковидом болеет,а кто то умом тронулся на всю голову
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 28.10.2020 17:18
    +3
    Ну вот - проспался и начал нести обычную для себя чушь.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 28.10.2020 17:01
    +3
    Скорее всего не Реал,а Франков никакущий во всех смыслах
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 28.10.2020 17:06
    +2
    Igor Krasnenko, 28.10.2020 17:03
    Реал выйдет из группы от увидите
    С какого места ? 3?)
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 16:56
    +2
    Analitik_s_divana, 28.10.2020 16:48
    И какой же гол был идиотский, эксперт?
    В том смысле что он докера пропускает, совершая детские ошибки...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.10.2020 17:16
    +1
    Нк и дибил, и комментарий не менее дибильный
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 28.10.2020 17:03
    +1
    Реал выйдет из группы от увидите
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 17:41
    0
    Реально, больной человек
    Ссылка
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