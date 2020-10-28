Артем ФРАНКОВ: «Какие же болваны в Боруссии М — Реал же никакущий!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги поединка группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Менхенгладбах — «Реал» (2:2). Немецкая команда вела со счетом 2:0, но «сливочные» сумели вырвать ничью, забив на 87-й и 90-й минутах.

«Но какие же болваны в «Боруссии» М. Упустить такого осетра и упустить так глупо... Моментов же была туча третий забить — идиоты, иначе и не скажешь! Я не хочу вникать, что ничья выгоднее «Шахтеру» (или что там еще!), но говорю исключительно о логике событий. Нет, по судейству претензий нет — там мяч не вышел, равно как второй гол БМ чистый как слеза. Но, ИЧСХ, есть в этих грандах нечто сверхъестественное, и тут я не могу не напомнить вам два случая, когда «Динамо» в Киеве выносило соперника как хотело, вело 2:0, но неизменно получало двушку в ответ. Не лечится. Может быть, «Шахтер»... Ну реально — «Реал» же никакущий!!!», — написал Франков.