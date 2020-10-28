В поединке группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» обыграл «Зальцбург» со счетом 3:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Атлетико» — «Зальцбург» — 3:2
Голы: Льоренте, 29, Секейра, 52, 85 — Собослаи, 40, Бериша, 47
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоао Феликс (Атлетико Мадрид).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Мергим Бериша (Зальцбург).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Зальцбург).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
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Источник — Футбол 1/2/3
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