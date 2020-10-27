Атлетико Мадрид
3 : 2
Зальцбург
27.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Зальцбург не устоял в матче с Атлетико

Испанцы забили победный гол на 85-й минуте

  • 27.10.2020 23:56
  • 408 просмотров
  • 6 комментариев
РБ Зальцбург не устоял в матче с Атлетико
© ФК Атлетико Мадрид

Во вторник, 27 октября, состоялся еще один матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов в группе A.

После победы «Баварии» над «Локомотивом» мадридский «Атлетико» в непростом матче вырвал победу в матче с «РБ Зальцбург».

Лига чемпионов. Группа A, второй тур

«Атлетико» – «РБ Зальцбург» – 3:2
Голы: 1:0 – 29 Льоренте, 1:1 – 40 Собослаи, 1:2 – 47 Бериша, 2:2 – 52 Жоау Феликс, 3:2 – 85 Жоау Феликс.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 28.10.2020 00:53
    0
    дай бог и завтра и после завтра был удачный день
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 28.10.2020 00:43
    0
    никовіліст, 28.10.2020 00:07
    шкода нема як в тенісі Live-таблиці коефіцієнтів УЕФА.
    добавь УКРАИНЕ 0.2 бала и всё поймёшь и рос сайт чемпионат там уже есть расклад
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.10.2020 00:14
    0
    Там Жоао Феликс разыгрался не на шутку.
    Вообще, там нападение сейчас - сказка. Не хуже, чем у Барсы.
    Суарес - Жоао Феликс - Льоренте.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 28.10.2020 00:07
    +1
    шкода нема як в тенісі Live-таблиці коефіцієнтів УЕФА.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 28.10.2020 00:05
    +2
    P.S. обидва результати - як свято. Ще й Реал зрівняв рахунок. Гарний день!
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 28.10.2020 00:04
    +3
    чудовий результат для України!
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 28.10.2020 00:04
    +3
    чудовий результат для України!
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 28.10.2020 00:05
    +2
    P.S. обидва результати - як свято. Ще й Реал зрівняв рахунок. Гарний день!
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 28.10.2020 00:07
    +1
    шкода нема як в тенісі Live-таблиці коефіцієнтів УЕФА.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 28.10.2020 00:53
    0
    дай бог и завтра и после завтра был удачный день
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 28.10.2020 00:43
    0
    никовіліст, 28.10.2020 00:07
    шкода нема як в тенісі Live-таблиці коефіцієнтів УЕФА.
    добавь УКРАИНЕ 0.2 бала и всё поймёшь и рос сайт чемпионат там уже есть расклад
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.10.2020 00:14
    0
    Там Жоао Феликс разыгрался не на шутку.
    Вообще, там нападение сейчас - сказка. Не хуже, чем у Барсы.
    Суарес - Жоао Феликс - Льоренте.
    Ссылка
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