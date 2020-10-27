РБ Зальцбург не устоял в матче с Атлетико

Во вторник, 27 октября, состоялся еще один матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов в группе A.
После победы «Баварии» над «Локомотивом» мадридский «Атлетико» в непростом матче вырвал победу в матче с «РБ Зальцбург».
Лига чемпионов. Группа A, второй тур
«Атлетико» – «РБ Зальцбург» – 3:2
Голы: 1:0 – 29 Льоренте, 1:1 – 40 Собослаи, 1:2 – 47 Бериша, 2:2 – 52 Жоау Феликс, 3:2 – 85 Жоау Феликс.
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Источник — Sport.ua
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Вообще, там нападение сейчас - сказка. Не хуже, чем у Барсы.
Суарес - Жоао Феликс - Льоренте.
Вообще, там нападение сейчас - сказка. Не хуже, чем у Барсы.
Суарес - Жоао Феликс - Льоренте.
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