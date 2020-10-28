ВИДЕО. ЗИДАН: «Сложно вернуться в игру при счете 0:2. Но мы это сделали»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями о поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха.
Проигрывая 0:2 по ходу матча, «Реал» вырвал ничью 2:2, забив на 87-й и 90-й минутах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.