Суперлига по футболу: 18 топ-команд и плей-офф. Барселона уже в деле

Во вторник президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, объявляя о своей отставке, заодно сообщил, что каталонский клуб уже согласился присоединиться к Европейской Суперлиге по футболу.

«Хочу объявить, что буквально в понедельник мы дали согласие на участие в будущей Суперлиге по футболу», - объявил Бартомеу.

Этим Бартомеу подтвердил информацию в СМИ о том, что топ-клубы Европы намерены сформировать свою лигу, которая может положить конец Лиге чемпионов. Подчеркивается, что Суперлига не намерена подменять национальные чемпионаты.

По информации испанского издания AS, в Суперлигу войдут 18 клубов, а после регулярного сезона будет плей-офф по примеру североамериканских лиг.

Первый сезон может состояться осенью 2022 года. Интерес к турниру уже показали испанские, итальянские, немецкие и английские гранды, а также французский ПСЖ. Главным оппонентом такого турнира является УЕФА. Президент организации Александер Чеферин заявил, что будет делать все возможное, чтобы такой лиги не было.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее заявил, что выступает против создания Суперлиги.