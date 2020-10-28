Суперлига по футболу: 18 топ-команд и плей-офф. Барселона уже в деле

Первый розыгрыш турнира может состояться в 2022 году

  • 28.10.2020 15:45
  • 1229 просмотров
  • 2 комментария
Суперлига по футболу: 18 топ-команд и плей-офф. Барселона уже в деле
© AS

Во вторник президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, объявляя о своей отставке, заодно сообщил, что каталонский клуб уже согласился присоединиться к Европейской Суперлиге по футболу.

«Хочу объявить, что буквально в понедельник мы дали согласие на участие в будущей Суперлиге по футболу», - объявил Бартомеу.

Этим Бартомеу подтвердил информацию в СМИ о том, что топ-клубы Европы намерены сформировать свою лигу, которая может положить конец Лиге чемпионов. Подчеркивается, что Суперлига не намерена подменять национальные чемпионаты.

По информации испанского издания AS, в Суперлигу войдут 18 клубов, а после регулярного сезона будет плей-офф по примеру североамериканских лиг.

Первый сезон может состояться осенью 2022 года. Интерес к турниру уже показали испанские, итальянские, немецкие и английские гранды, а также французский ПСЖ. Главным оппонентом такого турнира является УЕФА. Президент организации Александер Чеферин заявил, что будет делать все возможное, чтобы такой лиги не было.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее заявил, что выступает против создания Суперлиги.

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Источник — AS

(5 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
      Sentinel, 28.10.2020 16:12
    0
    Шахтер берут? Он же 16 в рейтинге. А Бартомеу уже выпилился, рано про Барсу говорить..
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 28.10.2020 16:08
    0
    грядут глобальные перемены
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 15:57
    +3
    Создание Суперлиги по футболу, это удар по таким футбольным странам как Украина. Суперлига будет интересна чиновникам, но не болельщикам!!
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 15:57
    +3
    Создание Суперлиги по футболу, это удар по таким футбольным странам как Украина. Суперлига будет интересна чиновникам, но не болельщикам!!
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 28.10.2020 16:12
    0
    Шахтер берут? Он же 16 в рейтинге. А Бартомеу уже выпилился, рано про Барсу говорить..
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 28.10.2020 16:08
    0
    грядут глобальные перемены
    Ссылка
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