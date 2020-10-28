ФОТО. Зараженный коронавирусом Роналду назвал ПЦР «собачьей чушью»

Форвард «Ювентуса» заявил, что чувствует себя здоровым

  • 28.10.2020 15:32
  • 2713 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. Зараженный коронавирусом Роналду назвал ПЦР «собачьей чушью»
© Instagram. Криштиану Роналду

35-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который сдал несколько позитивных тестов на наличие коронавирусной болезни COVID-19 и до сих пор находится на самоизоляции, заявил, что чувствует себя здоровым.

«Чувствую себя хорошо, здоровым! Вперед, «Юве»!», — написал Роналду в Instagram.

«ПЦР — чушь собачья», — добавил Роналду несколько минут спустя.

«Ювентусу» предстоит матч с каталонской «Барселоной» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felling good and healthy! 🤷🏽‍♂️😉 Forza Juve! 💪🏽 #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
      Sentinel, 28.10.2020 16:09
    0
    Молодец, хорошее здоровье, неудивительно, лучшие продукты, лучшие врачи, обследования, спорт и свежий воздух, относительная молодость. Но то, что он может заразить тех, кто прочувствует на себе все прелести пневмонии, его не беспокоит. Эгоистичненько. Дизлойс КриРо.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.10.2020 16:08
    0
    Valera35, 28.10.2020 15:46
    Ты шо творишь? Да это же удар ниже пояса, всем барановирусным 😆
    Очередное светило вирусологии вылезло
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    firstromario
      firstromario, 28.10.2020 16:07
    0
    Valera35, 28.10.2020 15:46
    Ты шо творишь? Да это же удар ниже пояса, всем барановирусным 😆
    Мляяяяяяя.... Як можна бути таким тупим? Тобто вірусологи все життя вивчають віруси а тут диванні експерти стали професіоналами за 6 місяців. Як ви взагалі в світі існуєте? Ви як немовлята, поки не попечетесь від вогню не будете вірити що вогонь існує.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 16:07
    +2
    Valera35, 28.10.2020 16:02
    Что переосмыслить? Выдуманную 🐼мию?
    Всё понятно с тобой. Вопросов больше не имею
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 28.10.2020 16:02
    -2
    ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 15:55
    А я думал, ты за полгода поумнел и переосмыслил происходящее.... Извини, я ошибся...
    Что переосмыслить? Выдуманную 🐼мию?
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 28.10.2020 16:01
    -3
    Igor Krasnenko, 28.10.2020 15:53
    бараноневерующий, ты это скажи всем родственникам погибших
    есть люди бессимптомно переносят, а есть умирают, как молодые так в пожилые
    Ну и дальше что? На здоровых людей деревья падают, давай срубим все деревья. Та же дичь что закрывать всех по домам из-за гриппа
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 15:55
    +1
    Valera35, 28.10.2020 15:46
    Ты шо творишь? Да это же удар ниже пояса, всем барановирусным 😆
    А я думал, ты за полгода поумнел и переосмыслил происходящее.... Извини, я ошибся...
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 28.10.2020 15:53
    +5
    Valera35, 28.10.2020 15:46
    Ты шо творишь? Да это же удар ниже пояса, всем барановирусным 😆
    бараноневерующий, ты это скажи всем родственникам погибших
    есть люди бессимптомно переносят, а есть умирают, как молодые так в пожилые
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 28.10.2020 15:46
    -11
    Ты шо творишь? Да это же удар ниже пояса, всем барановирусным 😆
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 28.10.2020 15:53
    +5
    Valera35, 28.10.2020 15:46
    Ты шо творишь? Да это же удар ниже пояса, всем барановирусным 😆
    бараноневерующий, ты это скажи всем родственникам погибших
    есть люди бессимптомно переносят, а есть умирают, как молодые так в пожилые
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 16:07
    +2
    Valera35, 28.10.2020 16:02
    Что переосмыслить? Выдуманную 🐼мию?
    Всё понятно с тобой. Вопросов больше не имею
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 15:55
    +1
    Valera35, 28.10.2020 15:46
    Ты шо творишь? Да это же удар ниже пояса, всем барановирусным 😆
    А я думал, ты за полгода поумнел и переосмыслил происходящее.... Извини, я ошибся...
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 28.10.2020 16:09
    0
    Молодец, хорошее здоровье, неудивительно, лучшие продукты, лучшие врачи, обследования, спорт и свежий воздух, относительная молодость. Но то, что он может заразить тех, кто прочувствует на себе все прелести пневмонии, его не беспокоит. Эгоистичненько. Дизлойс КриРо.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.10.2020 16:08
    0
    Valera35, 28.10.2020 15:46
    Ты шо творишь? Да это же удар ниже пояса, всем барановирусным 😆
    Очередное светило вирусологии вылезло
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 28.10.2020 16:07
    0
    Valera35, 28.10.2020 15:46
    Ты шо творишь? Да это же удар ниже пояса, всем барановирусным 😆
    Мляяяяяяя.... Як можна бути таким тупим? Тобто вірусологи все життя вивчають віруси а тут диванні експерти стали професіоналами за 6 місяців. Як ви взагалі в світі існуєте? Ви як немовлята, поки не попечетесь від вогню не будете вірити що вогонь існує.
    Ссылка
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