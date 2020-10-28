ФОТО. Зараженный коронавирусом Роналду назвал ПЦР «собачьей чушью»

35-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который сдал несколько позитивных тестов на наличие коронавирусной болезни COVID-19 и до сих пор находится на самоизоляции, заявил, что чувствует себя здоровым.
«Чувствую себя хорошо, здоровым! Вперед, «Юве»!», — написал Роналду в Instagram.
«ПЦР — чушь собачья», — добавил Роналду несколько минут спустя.
«Ювентусу» предстоит матч с каталонской «Барселоной» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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Источник — Instagram
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