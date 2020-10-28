Олег ЛУЖНЫЙ: «Динамо и Ференцварош – команды одного уровня»

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» – о предстоящем матче Лиги чемпионов

  • 28.10.2020 14:35
  • 1066 просмотров
  • 7 комментариев
Олег ЛУЖНЫЙ: «Динамо и Ференцварош – команды одного уровня»
© ФК Динамо Киев. Олег Лужный

Легенда киевского «Динамо» Олег Лужный поделился мнением о предстоящем матче «бело-синих» против «Фенерцвароша».

«На мой взгляд, «Динамо» и «Ференцварош» – это команды одного уровня. В обоих коллективах идет поиск в комплектации основных составов, ротация игроков. На данный момент тренерские штабы всех команд без исключения не имеют стопроцентной уверенности в том, что каждое предматчевое обследование команды пройдет без сюрпризов, так что делать прогнозы дело некорректное.

Уверен, что в игре команд Сергея Реброва и Мирчи Луческу будет важен настрой игроков, физическая подготовка, дисциплина в командной игре, большое желание и стремление к победе. Я, как и миллионы болельщиков, буду болеть за «Динамо», желать ему победы, но футбол имеет два обязательных компонента – это фарт и непредсказуемость. Хотелось бы, чтобы эти компоненты были в предстоящей игре на нашей стороне, – сказал Лужный.

Поединок состоится на стадионе «Ференцварош» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ференцварош – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — Footboom

(8 голосов)

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Комментарии
    Леня Кукуев
      Леня Кукуев, 28.10.2020 15:30
    0
    Не ссорьтесь, ребят лучше с кешбеком покупайте на алике https://backit.me/ru/cashback?inviter=0025p03&ref_type=epnbz
    не благодарите!)
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    SandroKing
      SandroKing, 28.10.2020 15:15
    -1
    С Лужного эксперт такой же как и тренер.
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.10.2020 15:05
    0
    не согласен-сегодня увидите
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    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 14:48
    -5
    не хватает вставки из рекламы про стиральный порошок "зачем платить больше"
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    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 14:46
    -7
    состав "равной" команды стоит в три раза дешевле киприотской
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 14:44
    -7
    уже готовят почву на случай просёра, ну это же равная команда
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 14:38
    -4
    Романович, ты прав, но. Ференцварош играет дома, плюс у Динамо на воротах будет дырка по фамилии Бойко, а это даёт огромное преимущество Ференцварошу
    Ссылка
    Леня Кукуев
      Леня Кукуев, 28.10.2020 15:30
    0
    Не ссорьтесь, ребят лучше с кешбеком покупайте на алике https://backit.me/ru/cashback?inviter=0025p03&ref_type=epnbz
    не благодарите!)
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.10.2020 15:05
    0
    не согласен-сегодня увидите
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