Олег ЛУЖНЫЙ: «Динамо и Ференцварош – команды одного уровня»

Легенда киевского «Динамо» Олег Лужный поделился мнением о предстоящем матче «бело-синих» против «Фенерцвароша».

«На мой взгляд, «Динамо» и «Ференцварош» – это команды одного уровня. В обоих коллективах идет поиск в комплектации основных составов, ротация игроков. На данный момент тренерские штабы всех команд без исключения не имеют стопроцентной уверенности в том, что каждое предматчевое обследование команды пройдет без сюрпризов, так что делать прогнозы дело некорректное.

Уверен, что в игре команд Сергея Реброва и Мирчи Луческу будет важен настрой игроков, физическая подготовка, дисциплина в командной игре, большое желание и стремление к победе. Я, как и миллионы болельщиков, буду болеть за «Динамо», желать ему победы, но футбол имеет два обязательных компонента – это фарт и непредсказуемость. Хотелось бы, чтобы эти компоненты были в предстоящей игре на нашей стороне, – сказал Лужный.

Поединок состоится на стадионе «Ференцварош» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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