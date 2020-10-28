Сергей МИЗИН: «Луческу не испугать кадровыми проблемами»

Экс-защитник «Динамо» Сергей Мизин поделился своими мыслями о поединке второго тура группового турнира Лиги чемпионов между киевлянами и венгерским «Ференцварошем».

«В первом туре «Динамо» и «Ференцварош», в матчах против «Ювентуса» и «Барселоны» соответственно, действовали строго от обороны, хотя в дебюте венгры произвели хорошее впечатление своим быстрым розыгрышем мяча. Почему у них дальше не получилось — лучше поинтересоваться у рулевого будапештцев Сергея Реброва. Поэтому сегодня будет интересно понаблюдать, у кого из соперников тактика окажется более эффективной, кто-то из них вынужден будет больше рисковать, чтобы добиться положительного результата, ведь «Динамо» и «Ференцварош» — это команды приблизительно одного уровня.

Все же, принимая во внимание, что динамовцы будут играть на чужом поле, то ничья в Будапеште их вполне устроит. Тем более, что в нынешнем сезоне они уже доказывали, что дома в важных матчах умеют добиваться нужного итога. На мой взгляд, отсутствие вратаря Георгия Бущана, который находится в отличной спортивной форме, это более существенная потеря, чем защитник Виталий Миколенко, ведь в «Динамо» довольно высокая конкуренция именно в обороне. Впрочем, главного тренера киевлян Мирчу Луческу не испугать кадровыми проблемами. Возглавляя столичный клуб, он уже неоднократно находил выход из положения, когда, казалось, лидеров заменить уже некем», — считает Мизин.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» состоится в среду, 28-го октября, в 22:00 по киевскому времени.