Хавбек Боруссии М: «Чувство разочарования очень велико»

Кристоф Крамер – об упущенной победе над «Реалом»

  • 28.10.2020 13:59
  • 281 просмотр
  • 2 комментария
Хавбек Боруссии М: «Чувство разочарования очень велико»
© УЕФА. Кристоф Крамер

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Кристоф Крамер прокомментировал ничью с мадридским «Реалом» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы создали несколько хороших моментов на контратаках, но могли забить и в позиционной игре. Мы можем взять много положительного из этого матча, хотя чувство разочарования сейчас очень велико», - сказал Крамер.

Напомним, что в турнирной таблице группs B лидирует донецкий «Шахтер», который набрал 4 очка.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 28.10.2020 14:25
    +1
    Александр Шевченко, 28.10.2020 14:18
    Клоуны, как можно было упустить две победы в концовке? С концентрацией у вас проблемы. Надеюсь шо шлаком донецким концовку додержите, нужна победа и ничья хотя бы в спарке
    Шлак сьогодні проти Реброва грає. Удачі угорцям, надіюсь порвете помойку
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.10.2020 14:18
    0
    Клоуны, как можно было упустить две победы в концовке? С концентрацией у вас проблемы. Надеюсь шо шлаком донецким концовку додержите, нужна победа и ничья хотя бы в спарке
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 28.10.2020 14:25
    +1
    Александр Шевченко, 28.10.2020 14:18
    Клоуны, как можно было упустить две победы в концовке? С концентрацией у вас проблемы. Надеюсь шо шлаком донецким концовку додержите, нужна победа и ничья хотя бы в спарке
    Шлак сьогодні проти Реброва грає. Удачі угорцям, надіюсь порвете помойку
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.10.2020 14:18
    0
    Клоуны, как можно было упустить две победы в концовке? С концентрацией у вас проблемы. Надеюсь шо шлаком донецким концовку додержите, нужна победа и ничья хотя бы в спарке
    Ссылка
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