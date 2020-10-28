Хавбек Боруссии М: «Чувство разочарования очень велико»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Кристоф Крамер прокомментировал ничью с мадридским «Реалом» (2:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы создали несколько хороших моментов на контратаках, но могли забить и в позиционной игре. Мы можем взять много положительного из этого матча, хотя чувство разочарования сейчас очень велико», - сказал Крамер.

Напомним, что в турнирной таблице группs B лидирует донецкий «Шахтер», который набрал 4 очка.